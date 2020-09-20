ДТП с 6 погибшими и сбитые пешеходы: обзор самых страшных автоаварий недели в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Каждый день на дорогах Удмуртии происходят ДТП, к сожалению, некоторые из них со смертельным исходом. Сколько человек пострадало на трассах региона за 7 дней расскажет «Комсомолка».

Так, самое громкое ДТП произошло 14 сентября вечером. При столкновении «легковушки» и грузовика погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних (подробнее).

С 11 по 13 сентября в ДТП на дорогах Удмуртии погибли три человека. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике (подробнее).

На неделе не обошлось и без травмированных пешеходов.

- Водитель в Удмуртии сбил 9-летнюю девочку.

- 17 сентября в Ижевске по улице Автозаводская произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

- В Ижевске 14 сентября, в понедельник, на пешеходном переходе по улице Максима Горького водитель сбил 14-летнюю девочку.