«Лоб в лоб» и вылет в кювет: самые страшные автоаварии недели в Удмуртии

ФОТО: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Каждый день люди получают травмы в дорожных авариях. В том числе, несовместимые с жизнью. Сколько человек пострадало на трассах Удмуртии за прошедшие 7 дней, выяснила «Комсомолка».

Так, 21 сентября стало известно, что тремя днями ранее в Воткинском районе автомобиль «Пежо» вылетел в кювет. В результате пострадала 33-летняя женщина-водитель и маленький ребенок (подробнее).

24 сентября авария с одним погибшим и двумя пострадавшими произошла в Алнашском районе. Нетрезвый водитель «семерки» столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ (подробнее).

25 сентября – вновь ДТП со смертельным исходом, но в Можгинском районе. Погибли пассажир и водитель «Приоры», который, по непонятным причинам, выехал на встречную полосу (подробнее).

Не обошлось и без наездов на пешеходов. Пострадал 9-летний мальчик и 55-летний мужчина.