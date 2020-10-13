Полгода в условиях коронавируса: с какими проблемами здравоохранения столкнулась Удмуртия в период пандемии

Удмуртия живет в условиях коронавируса уже почти семь месяцев Фото: Константин ИВШИН

Удмуртия прожила в условиях коронавируса уже семь месяцев, но ситуация не улучшается. Заболеваемость выросла, в поликлиниках образуются очереди, люди не понимают, как действовать, если заболели.

Для того, чтобы внести ясность, вместе с экспертами Минздрава и Роспотребнадзора Удмуртии мы постарались ответить на самые наболевшие вопросы жителей.

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ЗАБОЛЕВШИХ?

После тяжелых весенних месяцев заболеваемость коронавирусной инфекцией в Удмуртии пошла на спад, и лето мы прожили более-менее спокойно. Однако прогнозы специалистов об увеличении числа заболевших к осени сбылись и даже неприятно превзошли ожидания. 25 сентября суточная заболеваемость в регионе впервые преодолела отметку в 100 человек и с тех пор не опускается ниже этого уровня. Причин называют сразу несколько: возвращение людей из отпусков, увеличение объемов тестирования на коронавирус, а также пренебрежение мерами профилактики. Кроме того, надвигается осенний эпидсезон.

Как отметил в ходе круглого стола с представителями Общественной палаты Ижевска, Минздрава Удмуртии, частных клиник и Управления Роспотребнадзора по Удмуртии министр здравоохранения региона Георгий Щербак, подобная ситуация складывается по всей стране, причем большинство зараженных имеют характерные проявления болезни, а «бессимптомных» становится все меньше. С чем это связано, специалисты сказать пока затрудняются. Возможно, сам вирус начал вести себя немного по-другому, проявляясь у большинства зараженных. Однако более вероятно, что процент бессимптомных носителей остался прежним, просто людей с ОРВИ начали тестировать чаще и точнее. Тем же самым может объясняться увеличение доли «ковидных» пневмоний – если раньше коронавирус обнаруживали у трех из десяти больных воспалением легких, то теперь это уже половина случаев, говорят специалисты.

Круглый стол по вопросам коронавируса Фото: Амир Закиров

Отметим, что по словам Георгия Щербака, несмотря на общий рост заболеваемости, количество пациентов, нуждающихся в госпитализации значительно не увеличилось. 28 сентября он сообщил, что эта цифра уже несколько недель колеблется около 1,5 тыс. Вместе с тем уже через неделю, 5 октября, глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании заявил, что коечный фонд Удмуртии заполнен на 100%, и начинает использоваться резервный. Его планируют увеличить до 1000 мест. Дополнительные места для больных коронавирусом откроют в ГКБ №6. Также дополнительные 258 коек развернут в обсерваторах.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Для того чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, принят ряд новых мер. Раньше все положительные и сомнительные результаты тестов, полученные в частных клиниках, направлялись на дополнительную проверку в государственную лабораторию. С 25 сентября эту практику отменили, и все результаты отправляются сразу в центр гигиены и эпидемиологии. Это ускорит диагностику и может увеличить количество подтвержденных случаев коронавируса. Дело в том, что дополнительная проверка опровергала часть положительных результатов. То есть раньше пациент с сомнительным анализом считался условно неподтвержденным, а теперь он будет считаться условно зараженным. Тем не менее, министр здравоохранения Удмуртии сделал оговорку, что госпитализировать будут все равно лишь тех пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

Кстати, госпитализировать меньше – это общая установка, которая была принята в связи с рекомендациями московских врачей. Если раньше в больницу старались отправлять всех пациентов с подтвержденным диагнозом, то теперь госпитализировать будут лишь самых «тяжелых» больных. По словам представителей Минздрава, это, во-первых, позволит сэкономить коечный фонд для тех, кто больше в нем нуждается, а во-вторых, оградит людей с легкими симптомами от угрозы заражения больничными инфекциями.

Поликлиникам уже даны рекомендации по алгоритму действий с пациентами, в которых прописано, кого следует госпитализировать, а кого оставлять дома, отмечает Минздрав. При этом министр призвал людей не волноваться, что у амбулаторных больных могут «упустить» важные симптомы.

Теперь госпитализировать будут только больных с тяжелыми симптомами Фото: Архив КП

– Мы добьемся того, чтобы госпитализация пациентов была своевременной. Если первичное звено видит, что у пациента заболевание развивается активно, мы будем его моментально госпитализировать и помощь будет оказываться уже в стационарных условиях, – заверил Георгий Щербак.

Еще одно нововведение, которое появилось в клиниках - это размещенные в гардеробах и регистратурах номера мобильных телефонов главных врачей. Обратиться можно по любому вопросу, касающемуся работы поликлиники, но предпочтительнее не звонить, а отправлять сообщение в любом из мессенджеров. Решать проблемы пообещали в течение двух часов.

– Система связи с главврачом работает, 2-3 обращения в день сейчас есть. Люди спрашивают, как записаться, как вызвать врача. Звонят, пишут сообщения. Я лично отвечаю на все обращения, – подтвердила главврач ГКБ №10 Марина Шуткина.

Контактные телефоны руководства появились пока на двух сайтах ижевских клиник - ГКБ №№5, 6, 7, 9 и 10. Единый список телефонов Минздрав Удмуртии пока формировать не планирует.

Также в Удмуртии начал работу консультационный центр для пациентов, которые лечатся от коронавируса амбулаторно. Пациентов консультируют 24 специалиста с медицинским образованием, и этот штат еще собираются пополнять. Звонки принимаются с 8:00 до 19:00 по будням, и с 8:00 до 16:00 в выходные дни. Вопросы, касающиеся лечения коронавирусной инфекции, можно задать по телефону 8 (800) 100-24-47, также сюда можно обратиться, если не получается вызвать врача.

Пока в больницах Удмуртии сохраняются очереди Фото: Архив КП

А с 19 октября жители, переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой или средней форме, смогут стать донорами плазмы крови для переливания больным. Это должны быть здоровые люди от 18 до 55 лет, весом не менее 50 кг.

ЧТО ВОЛНУЕТ ЛЮДЕЙ

Очереди в поликлиниках

Главврачи клиник утверждают, что амбулаторная служба готова к тому, что на нее будет возложено лечение COVID-положительных пациентов на дому и справится с возросшей нагрузкой. Однако пока непонятно, как планируется эту нагрузку распределить, так как участковые терапевты уже не успевают принимать всех пациентов.

– Пролежав двое суток с температурой 39, я вызвала скорую, но она просто не приехала. Я пришла в ГКБ 6 за больничным, там 100 человек в очереди, – жалуется в соцсетях жительница Ижевска.

– В 4-й городской поликлинике работает два кабинета, коридор узкий, места мало, люди стоят на улице, в одной очереди все - и кто только заболел, и кто на больничном листе, – сообщает другая ижевчанка.

Подобных сообщений очень много. Как рассказал в прямом эфире глава Удмуртии Александр Бречалов, министру здравоохранения региона и главным врачам была поставлена задача сократить время ожидания людей в живой очереди, однако решить проблему одномоментно не получается – хотя бы потому, что врачи тоже заболевают и уходят на больничный. Есть клиники, в которых из десяти и более участковых терапевтов остаются трое, естественно, они не могут обслужить весь поток пациентов.

Тем не менее, по информации минздрава, благодаря помощи волонтеров и ординаторов в ряде клиник время ожидания уже удалось сократить – кое-где в два раза. Но нагрузка все равно остается очень высокой, и проблема очередей в поликлиниках сохраняется.

Пациенты могут провести в очередях более трех часов Фото: Архив КП

Чтобы не стоять в очередях, замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин, рекомендует не планировать визит в поликлинику на утро понедельника – среди недели и во второй половине дня очередей всегда меньше. Но предпочтительнее вообще остаться дома и вызвать врача.

Что же делать при первых симптомах ОРВИ?

Успокоиться, не паниковать и не верить слухам – первое, с чего просят начать врачи. Универсального алгоритма действий при проявлении симптомов ОРВИ сейчас действительно быть не может, однако Минздрав Удмуртии советует при первых проявлениях болезни вызвать врача на дом и оформлять больничный. Даже если это не коронавирус, нужно понимать, что любая инфекция требует лечения.

В течение первой недели лучше соблюдать максимальную изоляцию – подойдет даже отдельная комната. За это время лечащий врач назначит всю необходимую диагностику. А вот возьмут ли сразу анализ – зависит от ситуации и клинической картины. Основным показанием для тестирования по-прежнему является контакт с COVID-положительным больным или выезд за границу. Просто признаки ОРВИ, согласно постановлению Роспотребнадзора России, не относятся к таким показаниям. Исключением являются заболевшие граждане старше 65 лет, так как у них высок риск обострения хронических заболеваний.

Трудно дозвониться

Остаться дома и вызвать врача также пытаются многие, но не у всех получается.

– Пытался дозвониться утром в 10-ю поликлинику, потратил 2 часа, не дозвонился, пошел на прием с температурой 37,8. Увидел очередь и как она расположена (человек 30-40 в коридоре вплотную друг к другу), решил, что лучше уж без больничного, чем так его получать, – делится в соцсетях ижевчанин.

В Минздраве Удмуртии признают, что нагрузка на поликлиники сейчас очень выросла, но предлагают звонить во второй половине дня, когда звонков меньше. Однако на практике иногда выходит иначе.

Плановый прием в стационарах Удмуртии временно отменен Фото: Ильяс Бекмансуров

– Второй день пытаюсь дозвониться до регистратуры 2-й поликлиники. Бесполезно! Все время через 15-20 минут ожидания попадаю в колл-центр, они переключают на регистратуру, снова 15-20 минут ожидания и снова я в колл-центре. Звонила в 16:30, то же самое, только колл-центр быстрее отвечает, но переключить не могут, – жалуется одна из пациенток.

Кстати, в ГКБ №2 мы также не смогли дозвониться – из режима ожидания звонок просто срывался. Вместо регистратуры ГКБ №3 мы сразу попали в колл-центр. В регистратуре ГКБ №4 трубку взяли сразу, но сообщили, что вызвать врача на дом можно только до 13:00 и вместе с тем успокоили, что если показаться нужно срочно, то очередь в поликлинике не очень большая.

Звонки в регистратуру других клиник сразу были перенаправлены в колл-центр, а в ГКБ №7 сообщили, что врача можно вызвать, только если есть высокая температура. Отметим, что телефон единого колл-центра уже появился на сайтах клиник, тем не менее, как сообщил замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин, он пока работает в пилотном режиме, и сбои возможны.

А если врач не может прийти?

Долгое ожидание врача является еще одной распространенной проблемой, причина которой, в сущности, та же, что и у очередей: большая загруженность и нехватка персонала. Так, мазки на коронавирус некоторым людям, бывшим в контакте с подтвержденным заболевшим, приходится ждать от четырех дней до недели. И все это время они вынуждены сохранять изоляцию. Например, одна из жительниц Ижевска пожаловалась, что не может по этой причине быть рядом с престарелой матерью, у которой скончался от коронавируса супруг. Симптомы у самой пенсионерки не появились, но ей пришлось неделю находиться наедине со своим горем, пока врач наконец не пришел.

Жителям не всегда удается вызвать врача на дом, а идти в поликлинику страшно Фото: Архив КП

– Вы говорите, надо вызывать врача на дом, а не ходить в поликлинику, – пишет другая ижевчанка. – Один раз мне это с боем удалось, врач нужен повторно, так как ситуация не улучшается, я пыталась вызвать маме 70 лет, с температурой 37,6 (которая держится уже 5 дней), слабостью, кашлем, врача. Ответ от регистратуры, до которой я успешно дозвонилась через три часа: чтобы мама шла сама в поликлинику, так как у терапевтов много вызовов. На мои слова про возраст и температуру мне ответили, что в больнице и с 38 сидят.

По свидетельствам жителей, «у нас большая очередь, приходите сами» - довольно частый ответ в регистратуре. При этом жители признают, что видят: врачи работают «на износ». Очевидно, что решить ситуацию можно единственным способом: увеличивать количество врачей. По данным Минздрава Удмуртии, на 24 сентября в больницах работал 151 ординатор: 29 в качестве терапевтов, 27 в качестве педиатров и 32 – в COVID-центрах. Они работают по временному штатному расписанию. К сожалению, в Минздраве не уточнили, как именно оно составляется и каким должен быть штат, чтобы закрыть текущую потребность во врачах.

Кстати, как отмечают врачи, отчасти проблема с вызовом на дом обусловлена еще и тем, что каждый пациент имеет субъективное отношение к своему состоянию. Вызовы, полученное поликлиникой и скорой помощью, выстраиваются в зависимости от состояния больных. Однако некоторые люди склонны преувеличивать или, напротив, преуменьшать свои симптомы, врачи же оценивают их по определенным критериям и в сравнении.

С 19 октября в Удмуртии стартует забор антител у переболевших коронавирусной инфекцией Фото: Диля Ахмадишина

– Много обращений с незначительными симптомами – это можно понять, люди взволнованы. Много вызовов на дом, – рассказывает Марина Шуткина, главный врач ГКБ 10. – Врачи ходят на дом, вызовы принимаем с 7:00 до 17:00, все вызовы отрабатываются, заполняется специальный чек-лист, который просматривает заведующий, выявляются приоритетные вызовы. Если у пациента есть признаки коронавируса, едет «ковидная» бригада. Их у нас две, они ездят целый день – с утра и иногда до 21:00-22:00. По правилам на обеспечение терапевтической помощи выделяется 24 часа, но 24 часа мы не тянем, всех стараемся посетить в этот же день, хотя наша поликлиника обслуживает очень большую территорию. Иногда вызов приходит уже поздним вечером и в дальнюю часть города, тогда врачи перезванивают, узнают о состоянии пациента, и если ситуация позволяет, выезжают на второй день. Но это единичные случаи.

Вдруг засчитают прогул?

Работающие граждане объясняют свое волнение еще одной причиной: люди идут в поликлиники и обрывают телефоны, пытаясь быстрее вызвать врача, потому что больничный открывается в день обращения. Соответственно, если работник остался дома, но врач не смог осмотреть его ни в этот день, ни на следующий, человеку остается надеяться лишь на понимание работодателя. Однако ситуации бывают разные, и некоторые ижевчане всерьез боятся, что им поставят прогул.

– В существующей эпидемиологической ситуации уведомления работодателя о начале заболевания должно быть достаточно для того, чтобы не засчитывать прогул, – отвечает Минздрав Удмуртии на одно из таких сообщений в соцсетях, но проблема в том, что о каких-либо постановлениях, обязывающих работодателя «входить в положение» нет. Даже если прогул не засчитают, оплачивать пропущенный день тоже не станут.

Для госпитализации больных коронавирусом существует ряд показаний Фото: Екатерина АРДАШЕВА

1 октября Минздрав Удмуртии разместил на своем официальном сайте разъяснение, как действовать в такой ситуации. Если у вас не получилось вовремя попасть в поликлинику на прием, необходимо обратиться к главному врачу лечебного учреждения. Будет создана врачебная комиссия, которая примет решение об открытии больничного «задним числом», если для того есть основания.

Тяжелое течение и осложнения

Один из основных страхов, заставляющих бежать к врачу даже тех людей, кто прежде был склонен «переносить на ногах», – это скоротечность и тяжелое течение короновирусной инфекции. Однако по статистике Минздрава Удмуртии, пневмония развивается лишь у 20-25% инфицированных, а часть пациентов даже не знают, что переболели. Обнаружить воспаление легких путем лучевой диагностики можно, как правило, на 4-5 день. До этого момента ухудшения не всегда прогнозируемы, но у пациентов старше 65 лет, младенцев до года, беременных женщин и хронических больных они наиболее вероятны.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин, осложнения действительно имеют место, но все такие случаи обязательно фиксируются и разбираются на комиссии с привлечением внештатных специалистов и специалистов Ижевской медицинской академии. Это нужно для того, чтобы найти ответственных и избежать дальнейших ошибок.

При подозрении на коронавирус пациента должны направить на рентгенографию легких Фото: Константин ИВШИН

По летальным случаям также проводится внутренняя экспертиза и экспертиза Роспотребнадзора. Точное их количество в Минздраве не сообщили, но отметили, что все смертельные случаи коронавирусной инфекции в Удмуртии установлены еще прижизненно, хотя и не все подтверждены анализами. У некоторых пациентов болезнь успели диагностировать только по симптомам.

Какую диагностику проводят при подозрении на коронавирусную инфекцию?

Сейчас диагностика коронавирусной инфекции состоит из нескольких основных и дополнительных методов исследования:

- Мазок на коронавирус - ПЦР-исследование;

- Анализ клинической картины течения заболевания;

- Рентгенография легких (в двух проекциях) либо компьютерная томография;

- Полный и биохимический анализ крови по показаниям для амбулаторных пациентов;

- Развернутое исследование крови при госпитализации (коагулограмма, исследование на С-реактивный белок и т.д.).

Также одной из рекомендаций московских специалистов было открытие доклинических КТ-центров, но пока нет конкретной информации, как они будут организованы.

- Сейчас мы меняем потоки пациентов таким образом, чтобы человек изначально при амбулаторном лечении мог пройти КТ по направлению своей поликлиники, - рассказал замминистра здравоохранения Никита Свирин.

При этом замминистра напомнил, что для проведения процедуры есть клинические рекомендации, то есть врач должен назначить ее на основании обследования, причем в определенный срок – чаще всего это 5-8 день лечения. Что касается людей здоровых, то КТ – совершенно не та процедура, которую стоит делать «на всякий случай» – при ней организм получает довольно серьезную дозу облучения.

Ошибаются ли тесты?

По поводу точности тестов на новый коронавирус официальные комментарии достаточно аккуратны – дело в том, что статистика еще собирается, а более совершенных тест-систем, чем имеющиеся, все равно пока не существует.

– Точной статистики ошибок тестов у нас нет, - сообщает главный врач сети многопрофильных клиник «Доктор плюс» Михаил Шадрин. – Скажем так: эта вирусная инфекция новая, новая для всех, то есть клинический опыт только накапливается учреждениями здравоохранения, Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, частными клиниками.

Сейчас информацию можно получить не только в регистратуре, но и вспециальном колл-центре Фото: Константин ИВШИН

Ранее Росздравнадзор сообщал, что точность применяемых в России тест-систем для выявления COVID-19 составляет более 95%.

Приходится долго ждать результаты анализов

Ранее указывалось, что среднее время ожидания результатов анализа на коронавирус составляет 3-5 дней, однако ижевчане сообщают, что иногда приходится ждать до 12 дней.

– К сожалению, емкость лабораторий, которые занимаются исследованием анализов, ограничена, – поясняют в Минздраве. Учитывая, что объем взятых анализов за последнее время значительно увеличился, это также может приводить к задержкам. Обнадежить людей пока можно лишь тем, что если анализ взят у пациента с явными симптомами коронавируса, человека все равно будут лечить по схеме лечения коронавируса. Бессимптомным пациентам остается лишь набраться терпения и ждать результатов, находясь в изоляции.

Серьезнее, если анализ долго не могут взять. Дело в том, что для этого есть определенные сроки. Если речь идет о человеке, контактировавшем с подтвержденным больным, но еще не заболевшем, то это сроки инкубационного периода – он составляет от 8 до 14 дней. Если же контактное лицо сразу заболевает, долго тянуть нельзя - как сообщил один из врачей, примерно через три дня после появления симптомов вирус может «спуститься» в нижние дыхательные пути, а в носоглотке, откуда берут мазок, будет присутствовать лишь в незначительных количествах. В этот период выявить возбудитель можно только по антителам, содержащимся в крови.

В тех случаях, если анализы не делают вовремя либо их результаты слишком задерживаются, а также при возникновении других проблем с получением медпомощи можно:

- Позвонить главврачу клиники;

- Написать замминистру здравоохранения Никите Свирину в соцсетях;

- Обратиться в Минздрав Удмуртии с официальным заявлением;

- Обратиться в свою страховую компанию (если вы застрахованы).

Изложите суть проблемы максимально подробно, но без эмоций, с указанием дат, учреждений и фамилий, обязательно предоставьте свои данные и оставьте контактный телефон.

Вакцина и лекарство против коронавируса

Многих жителей интересуют новые препараты для лечения и профилактики коронавируса. На сегодняшний день в Удмуртию поступило 42 дозы двухкомпонентной вакцины против коронавируса. По состоянию на 8 октября привито было 19 добровольцев – это медработники из «красных зон», врачи скорой помощи и замминистра здравоохранения региона Никита Свирин. Некоторые из привившихся отмечали легкие гриппоподобные симптомы, но в целом их состояние не вызывает никаких опасений.

В больницах осуществляется разделение потоков пациентов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

К концу года в Удмуртию поступит еще порядка 1290 доз вакцины от коронавируса, прививать будут в первую очередь медработников, однако уже есть заявки от других граждан-добровольцев.

– Пока по рекомендациям Минздрава России обязательно привьют медицинских работников, которые непосредственно сталкиваются с коронавирусной инфекцией. Позже будут рекомендации по вакцинации населения добровольно, вакцина будет бесплатная. В массовый оборот вакцина на территории России будет поступать только с 2021 года, – сообщает заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева.

Учитывая большую востребованность вакцины, Удмуртией составлена заявка еще на 100 тыс. доз.

А пока в силах людей обезопасить себя хотя бы от одновременного заражения коронавирусом и гриппом, сделав прививку от последнего. Смешанная инфекция при любых обстоятельствах будет хуже, чем один коронавирус.

Что касается нового нашумевшего препарата против коронавируса, то данные о том, как он будет применяться и будет ли он бесплатным, отсутствуют. Как сообщила Мария Галеева, официальных рекомендаций Минздрава России по поводу него пока нет.

Есть ли новые рекомендации?

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии, рекомендации для населения не особенно изменились с начала пандемии. В текущий момент по рекомендации Роспотребнадзора масочный режим носит обязательный характер, а для вернувшихся из-за границы людей вернули тестирование на коронавирус.

Кроме того Роспотребнадзор Удмуртии намерен рекомендовать работодателям переводить работников возрастной категории на дистанционный режим, как уже сделано в ряде других регионов.

Во всех учреждениях Удмуртии соблюдаются строгие сантарные меры Фото: Сергей ГРАЧЕВ

– Новые рекомендации были сделаны больше по техническим мероприятиям, - говорит Михаил Трофимов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртии. – По каждому виду деятельности разработан комплекс мероприятий. Он уже показал, что даже если произошел занос, распространение болезни можно предупредить.

С 15 сентября Роспотребнадзор и МВД Удмуртии вновь проводят рейды на предприятия по выявлению нарушений масочного режима, за этот период составлено 255 протоколов.

Не пора ли переводить школьников на дистант?

После новости о продлении на неделю осенних каникул в Москве жители Удмуртии также стали задаваться вопросом: не пора ли переводить детей на дистанционное образование, раз заболеваемость растет? Изначально ответ министерства образования и науки региона был однозначен: досрочные каникулы не предполагаются. Однако 7 октября правительство все-таки также приняло решение о продлении осенних каникул на неделю. При этом уточнялось, что это решение принято больше для того, чтобы защитить учителей – дело в том, что среди детей заболеваемость считается небольшой. В Роспотребнадзоре подтверждают: коронавирус выявляется среди детей и учителей, однако о значительном подъеме заболеваемости в школах речи пока нет. Сейчас среди заболевших доля детей не больше 3-4%.

– Своевременное разобщение детей для предотвращения заболеваемости работает. Например, если заболевания в старшей группе, отстраняется вся старшая параллель, – говорит Михаил Трофимов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртии. – В некоторых случаях мы отстраняем от работы заболевших учителей. Этого достаточно для предупреждения распространения инфекции непосредственно внутри школы. Сейчас у нас зарегистрировано четыре очага, где более двух заболевших сотрудников или детей. Это не так много, и мы не применяем более серьезные меры.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Удмуртии может скоро выйти на плато Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мы созванивались с руководством нескольких школ и спросили о заболеваемости детей и сотрудников. В некоторых учреждениях подтвердили, что она выше, чем обычно в это время, кроме того, много детей и учителей болеют пневмонией, однако коронавирус у них не подтверждают.

По официальным данным на 7 октября в 140 образовательных учреждениях Удмуртии закрыто на карантин по ОРВИ и коронавирусу 328 классов. Всего коронавирусной инфекцией болеют 73 учителя школ и 17 преподавателей вузов.

8 октября глава Ижевска Олег Бекмеметьев озвучил городскую статистику: 69 классов в 24 школах Ижевска находятся на карантине, причем в 11 школах – это карантин по коронавирусу. Неделю назад цифры по Ижевску были еще больше: 87 классов в 29 школах.

ПРОГНОЗЫ И ИТОГИ

Специалисты пока весьма осторожно характеризуют подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Удмуртии. По данным регионального Роспотребнадзора, это не вторая волна коронавируса, так как республика еще не вышла из первой. Однако в скором времени заболеваемость может выйти на плато. Что будет дальше – неясно.

В случае подъема заболеваемости Роспотребнадзор внесет новые предложения по ограничительным мерам, но в настоящее время непонятно, могут ли вернуть обязательную самоизоляцию.

5 октября глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания заявил, что текущая сложная ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией может завершиться вводом новых ограничений, аналогичных весенним. Однако в настоящий момент ограничена только ночная работа предприятий общепита и работа реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Относительно дальнейшего развития ситуации с коронавирусом конкретных прогнозов пока нет. Существует несколько сценариев, но ни один не является основным. Также непонятно, есть ли у коронавируса перспектива стать «рядовой сезонной инфекцией», каковыми являются многие другие известные штаммы коронавирусов.

– Пока он ведет себя не совсем так, как типичные сезонные инфекции, - признаются специалисты. Единственное, в чем солидарны все эксперты – это то, что коронавирус предстоит еще изучать и изучать.

КСТАТИ!

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