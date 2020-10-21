Утро в Ижевске: повышение тарифов в общественном транспорте, рост заболеваемости ОРВИ и быстрое тестирование на COVID-2019

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 21 октября. Утепляемся перед выходом на работу и не забываем читать новости:

- Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии превысила эпидемический порог.

- Санавиация Удмуртии спасла 181 пациента в этом году.

- Видео: участок Центральной площади в Ижевске отремонтировали на 70%.

- Семьи с детьми старше 16 лет не получат выплаты в Удмуртии.

- Мальчишки из Удмуртии стали героями книги о детских подвигах.

- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 октября 2020 года: 116 новых случаев заболевания и увлечение количества больничных.

- Тесты на COVID будут делать в соседних регионах Удмуртии.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Подорожание проезда в общественном транспорте

Фото: Амир Закиров

20 октября стало известно о том, что проезд в общественном транспорте Ижевска подорожает на 25%. Связано это с увеличением затрат транспортных компаний и уменьшением пассажиропотока.

Как коронавирус влияет на психику людей?

Фото: Амир Закиров

В эфире радио «Комсомольская правда» в Ижевске (107, 6 FM) вместе с Главврачом РКПБ и внештатаным специалистом Минздрава Юрием Каменщиковым обсудили, страдают ли люди с диагнозом коронавирус от панических атак. Послушать его можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДОБРОЕ УТРО, ИЖЕВСК!»