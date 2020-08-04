Утро в Ижевске: задержание оконных мошенников, новости капремонта и экспедиция по родникам Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 4 августа, вторник. Сегодня ожидается переменная облачность, днем до +22 градусов, временами пройдет дождь. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Улицу Спортивную отремонтировали в Ижевске

- Плавучий остров на Ижевском пруду обследовали водолазы

- 66-летний житель Удмуртии погиб при пожаре в садовом домике

- В одном из городов Удмуртии сбили косулю

- 20-летний ижевчанин утонул на пруду

- В минувшие выходные у жителей Удмуртии похитили 1,2 млн рублей

- Буфет на улице Клубная в Ижевске закрыли из-за шума

- Ученые создадут синтезатор удмуртской речи

- Проклятое место: у СНТ «Пламя» в Удмуртии КамАЗ лоб в лоб столкнулся с легковушкой

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Оконные мошенники

Скриншот с видео задержания

В Удмуртии полицейские задержали 43 сотрудника фирм по ремонту пластиковых окон. Они подозреваются в серии мошенничеств: якобы оказывали бесплатные услуги по профилактике и ремонту пластиковых окон. На самом деле мастера «обрабатывали» граждан и навязывали свои услуги по явно завышенным ценам.

Деньги на капремонт

Фото: Эдуард Карипов, архив редакции

С февраля 2015 года собственники жилья в Удмуртии вносят взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Но не все знают, сколько накоплено средств и на что они расходуются. Рассказываем.

Экспедиция по родникам Удмуртии

Фото: архив редакции

3 августа «Комсомолка» отправилась в экспедицию по родникам республики. В течение следующих нескольких дней наши журналисты возьмут пробы из источников и передадут их на проверку в лабораторию.