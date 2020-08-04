Утро в Ижевске: задержание оконных мошенников, новости капремонта и экспедиция по родникам Удмуртии
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 4 августа, вторник. Сегодня ожидается переменная облачность, днем до +22 градусов, временами пройдет дождь. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Улицу Спортивную отремонтировали в Ижевске
- Плавучий остров на Ижевском пруду обследовали водолазы
- 66-летний житель Удмуртии погиб при пожаре в садовом домике
- В одном из городов Удмуртии сбили косулю
- 20-летний ижевчанин утонул на пруду
- В минувшие выходные у жителей Удмуртии похитили 1,2 млн рублей
- Буфет на улице Клубная в Ижевске закрыли из-за шума
- Ученые создадут синтезатор удмуртской речи
- Проклятое место: у СНТ «Пламя» в Удмуртии КамАЗ лоб в лоб столкнулся с легковушкой
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Оконные мошенники
Скриншот с видео задержания
В Удмуртии полицейские задержали 43 сотрудника фирм по ремонту пластиковых окон. Они подозреваются в серии мошенничеств: якобы оказывали бесплатные услуги по профилактике и ремонту пластиковых окон. На самом деле мастера «обрабатывали» граждан и навязывали свои услуги по явно завышенным ценам.
Деньги на капремонт
Фото: Эдуард Карипов, архив редакции
С февраля 2015 года собственники жилья в Удмуртии вносят взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Но не все знают, сколько накоплено средств и на что они расходуются. Рассказываем.
Экспедиция по родникам Удмуртии
Фото: архив редакции
3 августа «Комсомолка» отправилась в экспедицию по родникам республики. В течение следующих нескольких дней наши журналисты возьмут пробы из источников и передадут их на проверку в лабораторию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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