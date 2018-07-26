2018-07-27T11:00:44+03:00
Общество

Утро в Ижевске: бесплатные погремушки для новорожденных, будущее ХК «Ижсталь» и опасные игры детей

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! На календаре 26 июля, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня в городе будет без осадков, температура воздуха повысится до +32.

«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и удачного завершения рабочей недели. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- Утвердили конкурсного управляющего АО «Ижевский завод металлургии и машиностроения» (продолжение).

- Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова может стать «Спортсменкой года» (продолжение).

- В Ижевске нарисовали разметку на яму (продолжение).

- Кто должен убирать старые баннеры с улиц и остановок Ижевска? (продолжение).

- Жителю Удмуртии, который совершил «ритуальное убийство», грозит пожизненное заключение (продолжение).

- Авиабилеты подорожают из-за роста цен на керосин (продолжение).

- Родители смогут выбрать в школах родной язык для своих детей (продолжение).

- В Ижевске дети «поиграли в убийство» на трамвайных путях (продолжение).

Далее с подробностями:

Мастера на все руки

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

Нет спортивной площадки? Сделай ее сам! Именно так подумал житель деревни Константин Трофимов и взялся за молоток. Чем это закончилось, читайте по ссылке.

Спасение клуба

Фото: Архив

Фото: Архив

Есть ли шанс? Что происходит с хоккейной командой «Ижсталь». Экс-тренер сталеваров, бывший игрок команды и болельщики дали свои прогнозы о будущем клуба (продолжение).

А всем малышам - бесплатные погремушки

Михаил Фролов

Михаил Фролов

Минпромторг составил примерный перечень товаров первой необходимости, входящих в состав подарочного набора для новорожденных. Такой сюрприз ждет каждого малыша России. Корреспонденты «КП» выяснили, что лежит в коробочке (продолжение)

И вновь отставка

Архив

Архив

Разбираемся, почему Артем Богданов оставил пост начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска (продолжение)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Жители Самарской области чаще всего покупают ижевские универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross
В Ижевск приходят холода
В Ижевске дебошир выбрасывал вещи из окна на автомобиль
Обновлённый троллейбус появился в Ижевске
В Ижевске нашли уникальные предметы старины – предположительно, эпохи Александра I
Впервые Ижевск может войти в отопительный период за 1-2 дня
В Удмуртии под колеса грузовика попала 7-летняя девочка
На Воткинском шоссе в Ижевске заработал новый светофор
3 августа в Удмуртии ожидается жара и грозы
В ДТП под Вольском пострадала женщина из Удмуртии
Историю семьи из Удмуртии покажут в передаче «Жди меня» на НТВ
Европейский суд по правам человека постановил выплатить вице-спикеру гордумы Ижевска Шаталову неустойку
ХК «Ижсталь» не поменяет домашний лед
В Ижевске переделают свежеуложенный асфальт на улице 9 Января
В Ижевске пьяный угонщик пытался спрятаться от полиции в лесу
В Удмуртии женщина спаивала детей из-за стресса
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала лицом косметического бренда Shiseido
Tele2 ускорилась в Приволжье
В Удмуртии вынесли приговор бывшему главе администрации Воткинского района
В День ВДВ в Ижевске ограничат движение на улице Горького
Ведущий Первого канала, бабушки из Бураново и именитые спортсмены: Что ждет ижевчан на открытии гонок на квадроциклах
Тяжелый мотоцикл ижевского производства проекта «Кортеж» выйдет на рынок под брендом «Иж»
Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в список кадрового резерва президента России