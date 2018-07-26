Утро в Ижевске: бесплатные погремушки для новорожденных, будущее ХК «Ижсталь» и опасные игры детей
Доброе утро, Ижевск! На календаре 26 июля, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня в городе будет без осадков, температура воздуха повысится до +32.
«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и удачного завершения рабочей недели. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
- Утвердили конкурсного управляющего АО «Ижевский завод металлургии и машиностроения» (продолжение).
- Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова может стать «Спортсменкой года» (продолжение).
- В Ижевске нарисовали разметку на яму (продолжение).
- Кто должен убирать старые баннеры с улиц и остановок Ижевска? (продолжение).
- Жителю Удмуртии, который совершил «ритуальное убийство», грозит пожизненное заключение (продолжение).
- Авиабилеты подорожают из-за роста цен на керосин (продолжение).
- Родители смогут выбрать в школах родной язык для своих детей (продолжение).
- В Ижевске дети «поиграли в убийство» на трамвайных путях (продолжение).
Далее с подробностями:
Мастера на все руки
Фото: личный архив героя
Нет спортивной площадки? Сделай ее сам! Именно так подумал житель деревни Константин Трофимов и взялся за молоток. Чем это закончилось, читайте по ссылке.
Спасение клуба
Фото: Архив
Есть ли шанс? Что происходит с хоккейной командой «Ижсталь». Экс-тренер сталеваров, бывший игрок команды и болельщики дали свои прогнозы о будущем клуба (продолжение).
А всем малышам - бесплатные погремушки
Михаил Фролов
Минпромторг составил примерный перечень товаров первой необходимости, входящих в состав подарочного набора для новорожденных. Такой сюрприз ждет каждого малыша России. Корреспонденты «КП» выяснили, что лежит в коробочке (продолжение)
И вновь отставка
Архив
Разбираемся, почему Артем Богданов оставил пост начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска (продолжение)
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