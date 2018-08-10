Утро в Ижевске: глазовский педофил, предложения кандидатов на пост главы города и завершение расследования взрыва дома на Удмуртской.

СЕГОДНЯ 06:46 2018-08-10T07:07:28+03:00

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 августа, пятница. Столбики термометров будут на отметке +20..+22 градусов, без осадков и переменная облачность. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В Ижевске жильцы дома платили ТСЖ за несуществующее оборудование (подробнее)

В Ижевске начали делать камеры «Автодория 3.0» (подробнее)

В Ижевске временно без света остались почти шесть тысяч квартир и домов (подробнее)

Водителя грузовика из Удмуртии признали виновным в смертельном ДТП (подробнее)

Следователи завершили расследование дела о взрыве в жилом доме по улице Удмуртской в Ижевске (подробнее)

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

«Он всегда действовал одинаково». В удмуртской школе преподаватель видеокурсов приставал к мальчикам

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- Я не верю, что он действительно мог оказаться педофилом. Мы знакомы с ним 30 лет, и за эти годы он показал себя только с лучшей стороны.

Рассказывая про 53-летнего Ивана Соколова*, знакомые не скрывают своего потрясения. 8 августа мужчину задержали по подозрению в растлении подростков. По данным следствия, на счету преподавателя глазовской телевизионной студии как минимум 4 пострадавших. Все они - мальчики от 13 до 15 лет (продолжение).

Кадровый аудит и перезапуск туризма: что предлагают основные претенденты на пост главы Ижевска

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13 человек претендует на должность главы Ижевска. 10 августа они представят свое видение, как должен развиваться город, перед конкурсной комиссией. «Комсомолка» выбрала пять самых интересных программ (продолжение).

Как дозвониться до дежурной части и что ждет ижевчан, объезжающих пробки по обочине?

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На радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM) (12+) продолжается серия прямых линий с УГИБДД МВД по Удмуртии. Напомним, что представитель ведомства дважды в месяц отвечает на вопросы горожан, касающиеся дорог и организации дорожного движения в городе. Недавно в прямом эфире побывал начальник первого отделения Управления Вениамин Вычужанин (подробнее).

Сертификаты на кружки в Ижевске: как получить документ и что делать, если ребенку не хватит места в секции

Сертификаты на дополнительное образование начали выдавать в Ижевске. Пункты для оформления и выдачи документа открылись во всех районах города с 1 августа и сейчас их получили уже более 15 тысяч человек. Нужно ли родителям поторопиться и как выглядит процедура выдачи сертификата, рассказывает «Комсомолка» (продолжение).