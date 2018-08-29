2018-08-29T07:10:08+03:00
Общество

Утро в Ижевске: завершение ремонта дорог, реконструкция Центральной площади и телеобращение Владимира Путина

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе пока вы спали
Наталья Сорокина
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 августа, среда. Сегодня в Ижевске будет тепло и солнечно. Днем воздух прогреется до +21...+25 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

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«Телеобращение будет показано в 12:00», - рассказал журналистам официальный представитель Кремля (подробнее)

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