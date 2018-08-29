Утро в Ижевске: завершение ремонта дорог, реконструкция Центральной площади и телеобращение Владимира Путина

СЕГОДНЯ 07:08 2018-08-29T07:10:08+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 августа, среда. Сегодня в Ижевске будет тепло и солнечно. Днем воздух прогреется до +21...+25 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Министру образования Удмуртии сокращают заместителей (подробнее)

- Ремонт дорог в Ижевске завершат в начале сентября (подробнее)

- Администрация Ижевска обходится дороже, чем аналогичные ведомства в городах России (подробнее)

- В Удмуртии вынесли приговор врачу-хирургу, по вине которого умерла пациентка (подробнее)

- В Удмуртии отремонтируют участок трассы М-7 «Волга» (подробнее)

- Минэкономики России предлагает соединить Удмуртию с Пермским краем и Татарстаном (подробнее)

Далее с подробностями:

Лето с тазиками: Когда ижевчанам дадут горячую воду?

Фото: Константин Ившин

Вот уже три месяца ижевчанка Ксения живет без горячей воды. Коммунальщики начали работу в конце мая и до сих пор не закончили реконструкцию теплосетей (подробнее)

Реконструкция Центральной площади в Ижевске: сохранится ли березовый сквер?

Фото: Диля Ахмадишина

Ижевчане много лет ждали начала реконструкции главной площади города, но выяснилось, что она предполагает и частичную вырубку березового сквера со стороны Наговицына. Чем не угодил тихий зеленый уголок и какие еще изменения планируются на площади? (подробнее)

Директор ДШИ №5 Ижевска: «Мы не собираем «сливки» – принимаем в школу всех»

Фото: Сергей Грачев

Ее ученики выступали в Большом и Мариинском театрах, в Кремлевском дворце и на закрытии Олимпийских игр в Сочи. Они с гордостью называют себя Рюриковичами. Принадлежностью к царскому роду они обязаны своему педагогу – Татьяне Рюриковне Сычёвой, директору ДШИ № 5 Ижевска, руководителю детского хора «Удмуртия» (подробнее)

Долги и здоровье: почему Алексей Красноперов покинул пост руководителя МУП «ДРЭУ» Ижевска

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Директор муниципального предприятиядорожного ремонтно-эксплуатационного управления (ДРЭУ) Алексей Красноперов объявил о своем уходе из предприятия. Причиной такого решения он назвал неисполнение администрацией Ижевска обязательств по финансированию выполненных работ, а также многомиллионные долги муниципалитета перед компанией. В разговоре с нашим корреспондентом он также обозначил еще один повод для отставки – необходимость поправить здоровье. Эксперты добавляют, что причины ухода Красноперова могут быть несколько глубже и связаны с желанием теперь уже бывшего руководителя ДРЭУ развивать бизнес и зарабатывать (подробнее)

Путин выступит с телеобращением по пенсионным изменениям в среду в полдень

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Телеобращение президента РФ Владимира Путина по поводу изменения пенсионного законодательства выйдет в эфир в полдень среды, 29 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Телеобращение будет показано в 12:00», - рассказал журналистам официальный представитель Кремля (подробнее)