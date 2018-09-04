2018-09-04T07:09:44+03:00
Общество

Утро в Ижевске: опасное мясо на рынке, ижевчанка в шоу «Перезагрузка» и сокращение заместителей министра сельского хозяйства Удмуртии

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Наталья Сорокина
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! На календаре 4 сентября, вторник. Сегодня по прогнозам синоптиков в Ижевске будет солнечная погода. Утром и вечером столбик термометра будет показывать +16 градусов, а днем +20 градусов. Осадков сегодня не ожидается. «Комсомолка» желает хорошего дня и продуктивной рабочей недели!

Новости одной строкой:

- В Удмуртии автомобиль улетел с моста (подробнее)

- В министерстве сельского хозяйства Удмуртии останется два заместителя (подробнее)

- Под Ижевском сотрудники полиции нашли потерявшегося 9-летнего мальчика (подробнее)

- Почти 30 кг опасного мяса дичи обнаружили на рынке в Ижевске (подробнее)

- Ижевчанка приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ (подробнее)

Далее с подробностями:

То ли плыть, то ли идти. Куда ижевчанам жаловаться на затопленные тротуары?

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Минувшие дни выдались дождливыми, и ижевчане жалуются на затопленные тротуары. Один из примеров - новый тротуар на Удмуртской.

- После дождя на нем стоит вода, приходится обходить. Куда обращаться, чтобы его переделали? - спрашивают горожане. (Подробнее)

«Мы не знаем, кто оплатил поездку» Школьница из Ижевска взяла «серебро» на математической олимпиаде в Китае

Фото: архив героя

Фото: архив героя

Родители Кати Костиной по праву могут гордиться дочерью – в свои 16 лет ижевчанка решает сложнейшие математические задачи и побеждает во всероссийских и международных олимпиадах по математике. Одной из таких побед стало «серебро» на олимпиаде, которая прошла в Китае в августе этого года. Сколько нужно заниматься, чтобы брать призовые места, выяснила «Комсомолка». (Подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Минпромторг открыл инновационную площадку, посвященную развитию деревянного домостроения в России
В “Сокольниках” заработала интерактивная площадка Минпромторга, на которой можно познакомиться с передовыми технологиями, применяющимися в деревянном домостроении
"Вся Россия - это Волга. Без глянца, но с думами о вечности": читатели обсуждают экспедицию «Комсомолки» по великой русской реке
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проплыли на лодке от истоков Волги до Каспийского моря, чтобы понять, чем и как живет страна по обеим берегам. И теперь отвечают на вопросы читателей в комментариях
Новости 24
В зоопарке Ижевске пополнение – родился альпака
Детский сад на улице Берша открыли в Ижевске
Ректора вуза в Удмуртии осудили за долги по зарплате
Почти на 3 тысячи человек сократилась численность населения Удмуртии
4 сентября в Ижевске будет теплым
Компания КОМОССТРОЙ вошла в тройку лидеров России по своевременности сдачи жилья
В Удмуртии автомобиль улетел с моста
В министерстве сельского хозяйства Удмуртии останется два заместителя
Класс, названный в честь маленького героя в Удмуртии, отпраздновал вторую годовщину
Под Ижевском сотрудники полиции нашли потерявшегося 9-летнего мальчика
Бизнесмены Ижевска оценили транспортную открытость республики на три с минусом
В Ижевске серийный грабитель украл 17 «Айфонов»
Ижевчанка приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ
На дорогах Удмуртии за выходные погибли два пешехода, еще четверо – пострадали
В Удмуртии умер 14-летний подросток, когда вдыхал пары газа
Ижевск стал одним из самых холодных городов России летом 2018 года
С ТНТ-Новый Регион уходит ведущая «Живу в Ижевске» Ольга Чураева