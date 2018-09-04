Утро в Ижевске: опасное мясо на рынке, ижевчанка в шоу «Перезагрузка» и сокращение заместителей министра сельского хозяйства Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:03 2018-09-04T07:09:44+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 4 сентября, вторник. Сегодня по прогнозам синоптиков в Ижевске будет солнечная погода. Утром и вечером столбик термометра будет показывать +16 градусов, а днем +20 градусов. Осадков сегодня не ожидается. «Комсомолка» желает хорошего дня и продуктивной рабочей недели!

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- В Удмуртии автомобиль улетел с моста (подробнее)

- В министерстве сельского хозяйства Удмуртии останется два заместителя (подробнее)

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Далее с подробностями:

То ли плыть, то ли идти. Куда ижевчанам жаловаться на затопленные тротуары?

Фото: Алена Селезнева

Минувшие дни выдались дождливыми, и ижевчане жалуются на затопленные тротуары. Один из примеров - новый тротуар на Удмуртской.

- После дождя на нем стоит вода, приходится обходить. Куда обращаться, чтобы его переделали? - спрашивают горожане. (Подробнее)

«Мы не знаем, кто оплатил поездку» Школьница из Ижевска взяла «серебро» на математической олимпиаде в Китае

Фото: архив героя

Родители Кати Костиной по праву могут гордиться дочерью – в свои 16 лет ижевчанка решает сложнейшие математические задачи и побеждает во всероссийских и международных олимпиадах по математике. Одной из таких побед стало «серебро» на олимпиаде, которая прошла в Китае в августе этого года. Сколько нужно заниматься, чтобы брать призовые места, выяснила «Комсомолка». (Подробнее)