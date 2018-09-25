Утро в Ижевске: ажиотаж на новинки от Apple и реконструкция Центральной площади
Доброе утро, Ижевск! На календаре 25 сентября, вторник. Сегодня нас ждет теплый и облачный день, днем температура воздуха поднимется до 17 градусов тепла. Мы желаем вам доброго дня!
Новости одной строкой
В Ижевске выявили восемь потерпевших от турфирмы пропавшего артиста шоу мыльных пузырей Егора Булдакова
Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин стал директором «дочки» «Ижстали»
За закупки Ижевска теперь будет отвечать региональный центр
В Ижевске мужчина ограбил три офиса микрофинансов за два дня
Сборная из Удмуртии завоевала 14 наград на Европейских играх среди полицейских и пожарных
В Удмуртии семья избила полицейского
REUTERS
Новинки от Apple
Ижевск оказался в ТОП-5 городов Приволжского федерального округа по количеству предзаказов на iPhone Xs и iPhone Xs Max. Отмечается, что спрос на эти новинки на 130% выше спроса, наблюдавшегося при открытии предзаказов на предыдущие модели, при этом ПФО по этому показателю уступает только столице (подробнее)
canamxrace.ru
Итоги Can-Am X Race
По итогам трех этапов гонки на квадроциклах Can-Am X Race 2018 сразу два экипажа из Удмуртии вошли в тройку лидеров: воткинская команда стала первой в категории SSV Standard, ижевские гонщики – третьи в этом же зачете. Отмечается, что оба экипажа имели трудности в прохождении третьего этапа, проходящего в Челябинской области (подробнее)
Реконструкция площадиФото: Алена Селезнева
Реконструкция площади
Министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб рассказал горожанам о вырубке деревьев в ходе реконструкции Центральной площади. Он отметил, что повальная рубка не предусмотрена, а проектные решения в рамках авторского надзора будут исправлены. На данный момент работы подрядчика остановлены из-за близости корневой системы деревьев к поверхности (подробнее)
Доказать льготуФото: Диля Ахмадишина
Доказать льготу
В Ижевске слабослышащую девочку чуть не высадили из автобуса за то, что она не смогла доказать свое право пользования социальным проездным. О том, как такое возможно и чем закончилась история – в нашем материале (подробнее)
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »