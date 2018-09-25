2018-09-25T07:29:25+03:00
Общество

Утро в Ижевске: ажиотаж на новинки от Apple и реконструкция Центральной площади

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Диана ФИЛИМОНОВА
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С добрым утром, Ижевск!С добрым утром, Ижевск!Фото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 25 сентября, вторник. Сегодня нас ждет теплый и облачный день, днем температура воздуха поднимется до 17 градусов тепла. Мы желаем вам доброго дня!

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REUTERS

REUTERS

Новинки от Apple

Ижевск оказался в ТОП-5 городов Приволжского федерального округа по количеству предзаказов на iPhone Xs и iPhone Xs Max. Отмечается, что спрос на эти новинки на 130% выше спроса, наблюдавшегося при открытии предзаказов на предыдущие модели, при этом ПФО по этому показателю уступает только столице (подробнее)

canamxrace.ru

canamxrace.ru

Итоги Can-Am X Race

По итогам трех этапов гонки на квадроциклах Can-Am X Race 2018 сразу два экипажа из Удмуртии вошли в тройку лидеров: воткинская команда стала первой в категории SSV Standard, ижевские гонщики – третьи в этом же зачете. Отмечается, что оба экипажа имели трудности в прохождении третьего этапа, проходящего в Челябинской области (подробнее)

Реконструкция площади Фото: Алена Селезнева

Реконструкция площадиФото: Алена Селезнева

Реконструкция площади

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб рассказал горожанам о вырубке деревьев в ходе реконструкции Центральной площади. Он отметил, что повальная рубка не предусмотрена, а проектные решения в рамках авторского надзора будут исправлены. На данный момент работы подрядчика остановлены из-за близости корневой системы деревьев к поверхности (подробнее)

Доказать льготу Фото: Диля Ахмадишина

Доказать льготуФото: Диля Ахмадишина

Доказать льготу

В Ижевске слабослышащую девочку чуть не высадили из автобуса за то, что она не смогла доказать свое право пользования социальным проездным. О том, как такое возможно и чем закончилась история – в нашем материале (подробнее)

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