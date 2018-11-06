Утро в Ижевске: победа Алины Загитовой на Гран-при, празднование Дня народного единства и пожар на Кузбассе

СЕГОДНЯ 07:21 2018-11-06T10:32:56+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 ноября, вторник. В городе сегодня будет облачно. Днем воздух прогреется до +4 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Библиотеки Удмуртии присоединятся к недельному марафону «Живая классика» (подробнее)

Роспотребнадзор Удмуртии проверяет магазины меховых изделий на контрафакт (подробнее)

Команда школьников из Удмуртии победила на Всероссийском фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО (подробнее)

Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело о пожаре с шестью погибшими детьми (подробнее)

Далее с подробностями:

ЗНАЙ НАШИХ!

В субботу, 3 ноября, в Хельсинки прошел финал этапа Гран-при по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова набрала 146,39 балла за произвольную программу и стала победительницей соревнований. Она представила свою программу «Кармен» (подробнее)

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НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Глава ГИБДД республики Татарстан обнародовал новые подробности ДТП, которое произошло на границе с Удмуртией. Как выяснилось, одной из наиболее важных причин происшествия стал существенный износ резины на легковом автомобиле. При этом на задней оси были установлены шины с различными рисунками протектора (подробнее)

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ

Ушел из жизни 73-летний Олег Корнилович Шибанов – преподаватель ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, заслуженный работник народного образования, кандидат философских наук, доцент, ветеран труда (подробнее)

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