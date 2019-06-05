Утро в Ижевске:выпавший из окна малыш, новые мусорные урны и кишечная палочка в пакетиках черного чая

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 5 июня, среда. Днем столбик термометра поднимется до 20 градусов. Желаем вам бодрости и хорошего настроения, а пока предлагаем вам узнать новости одной строкой:

Противопожарный режим в лесах Удмуртии продлен

Мошенница из Удмуртии обманула 89 человек на внушительную сумму

Удмуртия вошла в список регионов высоким уровнем заболеваемости ожирением

Как поддельная купюра оказалась в одном из банков Ижевска

Далее с подробностями

Малыш упал из окна

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту причинения годовалому ребенку тяжкого вреда здоровью при падении из окна.На данный момент ребенок находится в больнице. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники пострадавшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

архив редакции

В Ижевске появились новые урны

Установку новых урн начали на улицах Ижевска. Как рассказал журналистам главный инженер службы благоустройств и дорожного хозяйства администрации столицы Удмуртии Фирдаус Харисов, приоритет отдали центральному квадрату города.

В первую очередь были установлены урны на улице Пушкинской и на улице Советской.

В планах на ближайшее будущее - установить в Октябрьском районе 66 урн, в Устиновском районе - 23 урны, в Ленинском районе - 60 урн, в Первомайском районе - тоже ориентировочно 60 урн. Стоимость одного изделия - около 5 тыс. рублей.

Напомним, что ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев анонсировал установку новых урн ко Дню города.

Пестициды в черном чае

В проверке участвовало 48 листовых и 35 пакетированных чаев самых распространенных в России марок. Эксперты также сравнили разные виды одних и тех же брендов. Чисты от пестицидов оказались пакетированные чаи Basilur, Milford, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke bond. Листовые - Akbar и «Традиция». Плесень была обнаружена только в пакетированных чаях. В них же гораздо больше случаев выявления бактерий группы кишечной палочки. Зато следы пестицидов присутствуют в большем количестве листовых чаев, чем в пакетированных. (Подробнее.)

pixabay.ru

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».