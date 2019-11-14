Ижевчанка, похудевшая на 20 кг: «Тренажерный зал вернул мне смысл жизни»

Эта история началась в 2015 году, Ольга Мельчакова весила 74 кг, несмотря на не большую цифру, девушка потеряла интерес к жизни. Ей не нравилось свое отражение в зеркале, она думала, что изменить это невозможно. Как обычно бывает, наша героиня заедала стресс и не занималась спортом. Ее жизнь изменила подруга.

Фото: предоставлено героем публикации

«Эликсир от лишнего веса»

Подруга тоже мечтала похудеть, но у нее долгое время ничего не получалось.

- Она всегда была полненькая. А тут на встречу пришла худая девчонка, я даже сразу не узнала ее! Стала расспрашивать, как она добилась такого результата, может, есть какой-то эликсир волшебный, - смеется Ольга. - Подруга рассказала, что она начала заниматься в тренажерном зале и контролировать свое питание.

И Оля решила: если уж подружка смогла изменить жизнь, то и она сможет. Уже на следующий день девушка начала выбирать тренера.

- Единственное, я не хотела тренера-мужчину. Знаете, как-то стыдно перед ним трясти своим жиром! Я нашла инструктора-девушку и начала заниматься, - рассказывает наша героиня.

Прошел месяц тренировок, но Оля не увидела результата, который бы ее впечатлил. Поэтому решила заниматься без тренера. Так прошло еще два месяца.

- Как-то на тренировке ко мне подошел инструктор, просто из зала, и поправил в упражнении, которое все это время, оказывается, я делала неправильно. Меня это зацепило, кажется, никто так не делал и с чего он вдруг подошел, - вспоминает девушка. - После этого я решила позаниматься у него, пришла на пробную тренировку, и мне все понравилось. Я почувствовала, что это мой тренер, он все так подробно рассказывал, показывал, как правильно делать упражнения, помогал, если что не так.

«Оля, нельзя! Накажу»

Сначала наша героиня ходила к тренеру только на занятия, через месяц наставник занялся корректировкой питания.

- Нужно было считать калории. Всегда думала, что это трудно, но оказалось даже интересно! Я вела дневник питания в приложении на телефоне, тренер постоянно контролировал все, что я ем, - говорит девушка.

Фото: предоставлено героем публикации

И тут Ольга столкнулась с трудностями.

- Я люблю сладкую выпечку. Да, я понимала, что именно благодаря ей растут мои бока, но не могла отказаться. Когда я перешла на ПП (правильное питание. - Прим. ред.), естественно, приходилось ограничивать себя. Мы с тренером нашли замену: когда мне хотелось съесть очередной пирожок, то я ела финики или другие сухофрукты, если не было сухофруктов, то могла съесть дольку горького шоколада, - вспоминает девушка.

Если съедала что-то «вредное», тренер грозил: «Оля, нельзя! Накажу». В такие минуты нашей героине становилось ужасно стыдно. И со временем она полностью перешла на правильное питание.

С тренировками тоже было не все гладко.

- День после первой тренировки - это боль! Я не могла ходить, только лежала, все тело болело. Уже потом, когда болели мышцы после занятий, то я ходила на кардио. А еще я запомнила вторую тренировку: после выполнения упражнения закружилась голова от непривычной нагрузки, организм оказался неподготовленным. В глазах потемнело, я едва не упала в обморок, пришлось занятия прервать. Тренер уложил меня на диванчик и отпаивал сладким чаем. Очень было неловко, - поделилась девушка.

Однако ижевчанка не отступила, она помнила о своей цели - стать стройнее и надеть платье 44-го размера. И тренировки стали приносить радость, а с первыми результатами она поняла, что все не зря.

- Я скинула 20 кг за полгода. И тут мы поняли, что это слишком много, - вспоминает девушка. - Пришлось изменить программу питания, добавились калории. Я стала делать больше силовых упражнений - для наращивание мышечной массы.

«Меня никто не поддерживал»

Но самым сложным оказалось то, что Ольгу никто не поддерживал! Друзья с насмешкой спрашивали, где ее мышцы, любимый человек не понимал, зачем ей это нужно, а родные относились с равнодушием.

- Это было очень обидно. Но зато я поняла, что мне повезло с тренером. Я чувствовала колоссальную поддержку именно от него. Он единственный замечал мои результаты, советовал, что делать, с ним можно было обсудить любую тему. Если бы у меня не было тренера, я ничего не смогла бы сделать, - говорит девушка.

В итоге Ольга с 50-го размера похудела до 44-го.

- Помню, как нашла случайно свои старые шорты и была просто в шоке! Я двумя ногами влезла в одну штанину! - удивляется девушка.

По словам Ольги, до похудения ее ничего не радовало, каждый день - одно и то же. Казалось, что выхода из этого нет. Вместе с тренировками и результатами пришла уверенность в себе и новые знакомства.

Героиня советует

Тренировки

Чтобы получить результат, заниматься нужно три раза в неделю. Разминка - 15 минут, сама тренировка час и заминка - 15-20 минут. Еще Ольга ходила на кардиотренировку 1 раз в неделю.

Если по каким-то причинам не удается попасть в зал в нужный день - ходить пешком по 6-10 км.

Тренировки обошлись девушке не так и дорого: абонемент на месяц в зал - 1500 рублей, занятия с тренером - 4000 рублей.

Фото: предоставлено героем публикации

Если друзья зовут в кафе

Мама пыталась накормить девушку, она думала, что ее дочь голодает, друзья постоянно звали в кафе. Ольга не отказывала, но всегда находила компромисс.

- В кафе я заказывала еду сама, просила не заправлять салаты майонезом, и никогда не возникало проблем. У мамы в гостях отказывать было сложно, но вместо целого пирожка я съедала буквально половину. Раз в неделю я позволяла себе такую шалость, - смеется девушка.

Ищите своего человека!

- Главный совет - любите себя, берегите себя, ищите своего тренера. Без тренера меньше мотивации и больше возможности травмироваться. Будет непонятно, для чего вы ходите в зал. Нужно искать именно своего тренера, возможно, из десяти профессионалов вашим окажется одиннадцатый, - резюмирует Ольга.

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