2019-11-24T16:44:28+03:00
Происшествия

За неделю в ДТП в Удмуртии погибли четыре человека

Собрали подборку дорожных аварий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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За неделю с 18 по 23 ноября на трассах Удмуртии в ДТП погибли четыре человека. Еще семь получили травмы различной степени тяжести.

Так, ночью с 18 на 19 ноября в соцсетях Ижевска появилось множество сообщений о различных ДТП. Из-за сильного гололеда водители не справлялись с управлением. «Комсомолка» собрала подборку ДТП, произошедших этой ночью (подробнее).

Фото: vk.com/izhevsk__life

Фото: vk.com/izhevsk__life

19 ноября на первом километре от автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от М-7 Волга» водитель насмерть сбил пешехода (подробнее).

20 ноября на 133-м километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике (подробнее).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

21 ноября на 9-м километре автодороги «Завьялово - Гольяны» Завьяловского района столкнулись три машины, в ДТП погиб человек (подробнее).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

22 ноября ночью на 196-ом километре трассы М-7 столкнулись грузовик «Валдай» и карета скорой помощи. В этот момент в автомобиле скорой находилось пять человек. В грузовике был лишь водитель (подробнее).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

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