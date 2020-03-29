Сбитые дети и массовое смертельное столкновение: 5 страшных ДТП недели в Удмуртии

Несколько серьезных ДТП произошло в Удмуртии за неделю с 23 по 29 марта. Подробности «Комсомолка» выяснила в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.

Один скончался, один в больнице: в Удмуртии водитель сбил двух пешеходов

В Удмуртии на 39 км автодороги «Ува - Селты» Селтинского района произошло смертельное ДТП. Сообщается, что 25-летний водитель «Шевроле Нива» сбил двоих 21-летних пешеходов. По предварительным данным, оба пешехода шли по дороге, на их одежде не было световозвращающих элементов.

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Тройное столкновение: в Ижевске произошло массовое ДТП

23 марта по улице 14-я в Ижевске произошло массовое ДТП. 44-летний водитель машины SsangYong, не соблюдая дистанцию, врезался в машину «Сузуки» под управлением 33-летней женщины. Известно, что после этого «Сузуки» врезалась в машину ГАЗ под управлением 43-летнего мужчины.

Водитель в Удмуртии сбил 12-летнего велосипедиста

Автомобиль наехал на 12-летнего мальчика, который ехал в велоколонне. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии. ДТП произошло на 14 километре дороги «Ижевск - Аэропорт». Велоколонна двигалась в попутном направлении с автомобилем.

Фото: pixabay.com

Водителя, который сбил ребенка и скрылся, разыскивают в Удмуртии

Неустановленный водитель неустановленной машины сбил 12-летнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя и его машину.

Массовое смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии

26 марта около 10:00 на 146 км автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми» от автодороги «М-7 Волга» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 21-летний водитель машины «Лада Гранта» выехал на «встречку» и врезался в грузовик МАЗ под управлением 50-летнего водителя. После столкновения «Лада Гранта» врезалась в «Ладу Веста» под управлением 37-летнего мужчины. МАЗ вылетел на «встречку» и столкнулся с двумя автомобилями – «Лада Калина» и «Лада Ларгус», под управлением 21-летних водителей.