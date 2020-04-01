2020-04-01T17:54:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Опустевшие улицы, торговые центры и закрытые кинотеатры: жизнь Ижевска в режиме самоизоляции

Собрали большой фоторепортаж «уснувшего» города
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир Закиров Парковка у ТРК "Петровский" давно не была такой пустойФото: Амир Закиров Парковка у ТРК "Петровский" давно не была такой пустой

С 31 марта в Удмуртии объявили режим самоизоляции для жителей всех возрастов. На улицу можно выходить только в отдельных случаях (подробнее).

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В эти дни улицы Ижевска стали немноголюдны, нет пробок на дорогах, закрылось большинство магазинов и отделов в торговых центрах, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Наш фотограф прошелся по некогда оживленным улицам и общественным пространствам, побывал в ТРК "Петровском", в ТЦ "Сигма", заглянул в аптеки города, увидел пустые залы кинотеатра "Империя грез".

Фото: Амир Закиров В ТРК "Петровском" работает всего несколько отделов

Фото: Амир Закиров В ТРК "Петровском" работает всего несколько отделов

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Собрали для вас большой фоторепортаж опустевшего города. Надеемся, что уже совсем скоро мы сможем так же гулять в парках, ходить в кино и радоваться теплой погоде. А пока, смотрим фото, привыкаем к «удаленке» и стараемся не выходить на улицу.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров В общественном транспорте Ижевска ездят только по необходимости

Фото: Амир Закиров В общественном транспорте Ижевска ездят только по необходимости

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров Аптеки в городе работают в штатном режиме

Фото: Амир Закиров Аптеки в городе работают в штатном режиме

Фото: Амир Закиров В ТЦ "Сигма" также работает всего несколько отделов

Фото: Амир Закиров В ТЦ "Сигма" также работает всего несколько отделов

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров В ТЦ "Сигма" бар "Пинта" не работает

Фото: Амир Закиров В ТЦ "Сигма" бар "Пинта" не работает

Фото: Амир Закиров Кинотеатр "Империя грез" в ТЦ "Сигма" также приостановил работу

Фото: Амир Закиров Кинотеатр "Империя грез" в ТЦ "Сигма" также приостановил работу

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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