Обзор ДТП в Ижевске и Удмуртии: сбитый насмерть пешеход и пьяный мотоциклист

«Комсомолка» собрала для вас недельный обзор ДТП Ижевска и Удмуртии. Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

НАСМЕРТЬ СБИЛ

В Удмуртии на 156 км автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. 50-летний водитель грузовика «Вольво» сбил пешехода - 44-летнего мужчину, который в результате скончался.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

НЕ ПРОПУСТИЛ

В Ижевске 17 апреля на улице Удмуртской произошло ДТП с участием легковушки и КамАЗа. 18-летний водитель машины ВАЗ-2112, по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не пропустил КамАЗ, который ехал по главной дороге, и врезался в него. В результате ДТП не пристегнутый ремнем безопасности водитель легковушки и его пассажиры 31 и 35 лет получили травмы различной степени тяжести.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ВРЕЗАЛСЯ В СТОЛБ

В Глазове 14 апреля произошло ДТП с участием мотоциклиста. 20-летний водитель мотоцикла, не имеющий прав управления, в состоянии опьянения врезался в столб. В результате ДТП молодой человек получил травмы.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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