Коронавирус в Ижевске, последние новости на 21 мая 2020 года: прибывающие вахтовики и последние звонки онлайн
На утро 21 мая в Удмуртии было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших есть дети (подробнее).
Что еще произошло:
- Дополнительные меры поддержки бизнеса утвердили в Ижевске.
- Будут ли работать летние лагеря в Удмуртии в этом году и при каких условиях будут принимать детей.
- Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии рассказал, сколько вахтовиков прибывает в республику.
- Старичкам нужна помощь! В приюте для пожилых людей в Удмуртии заканчиваются продукты и памперсы. Из-за пандемии коронавируса старички больше не получают такой поддержки, как раньше. Рассказываем, как и чем им можно помочь.
А также министр образования Удмуртии Светлана Болотникова на встрече с журналистами рассказала, как будут проходить последние звонки, выпускные и начнут ли работать летние лагеря.
Минобразования Удмуртии о школьных выпускных, каникулах и летних лагерях.
Глава Удмуртии в прямом эфире рассказывает о текущей обстановке с коронавирусом .
ИСТОЧНИК KP.RU
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