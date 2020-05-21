2020-05-21T18:40:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 21 мая 2020 года: прибывающие вахтовики и последние звонки онлайн

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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На утро 21 мая в Удмуртии было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших есть дети (подробнее).

Что еще произошло:

- Дополнительные меры поддержки бизнеса утвердили в Ижевске.

- Будут ли работать летние лагеря в Удмуртии в этом году и при каких условиях будут принимать детей.

- Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии рассказал, сколько вахтовиков прибывает в республику.

- Старичкам нужна помощь! В приюте для пожилых людей в Удмуртии заканчиваются продукты и памперсы. Из-за пандемии коронавируса старички больше не получают такой поддержки, как раньше. Рассказываем, как и чем им можно помочь.

А также министр образования Удмуртии Светлана Болотникова на встрече с журналистами рассказала, как будут проходить последние звонки, выпускные и начнут ли работать летние лагеря.

Минобразования Удмуртии о школьных выпускных, каникулах и летних лагерях.

Глава Удмуртии в прямом эфире рассказывает о текущей обстановке с коронавирусом .

ИСТОЧНИК KP.RU

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