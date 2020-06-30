Коронавирус в Ижевске, последние новости на 30 июня: 9 человек в тяжелом состоянии и 20 новых случаев заражения
В Удмуртии на 30 июня зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 3 жителей Сарапула, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, 2 жителей Вавожского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Можгинском и Малопургинском районах.
- Какие регионы лидируют по заражению коронавирусом, можно почитать по ссылке.
- Работы по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования восстановят в Удмуртии.
- Со 2 июля в Удмуртии заработают детские образовательные центры.
Тем временем:
- За сутки выявлено 6693 заболевших в России, вылечились - 9220 человека, умерло - 154 человека.
- Ещё 2295 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели более 150 тысяч человек. За прошлые сутки в столице выписали 1007 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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