Погибший ребенок, сбитая косуля и пьяный водитель: самые страшные ДТП в Удмуртии за неделю

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю. Сегодня расскажем о сбитой косуле, ДТП с поездом и погибшим 3-летнем ребенком.

СБИТАЯ КОСУЛЯ

Фото: Скриншот

В Глазове (Удмуртия) очевидцы сняли лежащую посередине двора сбитую косулю. Видео было опубликовано в «Инстаграм».

- Услышала непонятные звуки, вышла на балкон, а тут такое… Центр Глазова, сбили лосенка, - говорит девушка на видео.

Позже она уточнила, что это был не лосенок, а косуля, откуда она взялась в центре города неизвестно (Подробнее).

АВТОБУС СБИЛ ПОДРОСТКА

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

6 августа в Ижевске на улице 9-я Подлесная произошло ДТП с участием автобуса и подростка. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 36-летняя женщина, водитель автобуса «ЛиАЗ», сбила 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении (Подробнее).

ПОГИБШИЙ ПЕНСИОНЕР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Воткинском районе (Удмуртия) 2 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 60-летний водитель машины «Рено Логан» врезался в стоящий прицеп. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении (Подробнее).

ДТП С ПЬЯНЫМ ВОДИТЕЛЕМ

В Удмуртии на 13 километре автодороги «Ува-Селты» Увинского района произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 30-летний мужчина, водитель машины «Лада Калина», в состоянии опьянения не справился с управлением и вылетел в кювет, с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении.

ПОГИБШИЙ ТРЕХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

8 августа около 16:00 на 39 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» Воткинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.