Коронавирус в Ижевске последние новости за выходные: 55 новых случаев заражения и 20 человек в тяжелом состоянии

Фото: Амир Закиров

За выходные, 8-9 августа 2020 года, в Удмуртии зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом, выписали 21 пациента. Об этом сообщает оперштаб республики.

По состоянию на 8 августа случаи заражения подтвердили у 15 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района (поч. Орешники (МО "Казмасское"), д. Пычанки, д. Сапарово, д. Старый Сентег, д. Хохряки, с. Гольяны), по два случая зарегистрировано в Воткинске и Сарапуле, у одного жителя Воткинского района (д. Молчаны).

Подробную карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

9 августа, в воскресенье, диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 5 жителей Вавожского района (с. Вавож), 4 жителей Завьяловского района (с. Вараксино, д. Бахтияры, с. Завьялово), 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Глазове, Балезинском (п. Балезино), Малопургинском (д. Старая Монья), Можгинском (д. Кватчи) районах.

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- За июль в Удмуртии 2286 медработников получили «коронавирусные» выплаты.

- На данный момент состояние заболевших: 273 в удовлетворительном состоянии, 105 средней степени тяжести, 20 в тяжелом состоянии.