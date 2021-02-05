Утро в Ижевске: памятник учителю, неприкосновенный лес и смерть от огнестрела

Увековечат память учителя фото:Мария Шилова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в городе ожидается пасмурная погода и снег с дождем. Температура воздуха поднимется до +2 градусов°С. А мы переходим к традиционному обзору новостей одной строкой:
Началась разработка концепции реконструкции биатлонного комплекса в Ижевске
Жителя Удмуртии осудили на семь лет за убийство сына
Почти два миллиона рублей похищено с банковских счетов пенсионерки в Ижевске
Юный танцор из Удмуртии победил на всероссийском хип-хоп фестивале
72 тысячи гектар в Удмуртии засеют элитными семенами
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Памятник - как благодарность учителю
фото: архив "Комсомольской Правды"
В парке Космонавтов планируют установить памятник в честь ижевской учительницы
Увековечить память преподавателя математики из школы №35 и таким образом отблагодарить всех педагогов решил глава армянской местной диаспоры Мнацакан Аракелян. Мужчина показал «Комсомолке» макет скульптуры и рассказал трогательную историю:
Лес останется в городе
Лес будет сохранен фото: Дмитрий Солодянкин
Лес на ул. 40 лет Победы Ижевска сделают неприкосновенным
По итогам заседания городской Думы, его переведут в категорию городских лесов.
Выстрел, который стоил жизни
Выстрел унес жизнь молодого человека фото: pixabay.com
В Ижевске скончался 20-летний парень, которого ранил сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) при стрельбе около Первомайского РОВД на ул. Ухтомского 24 января
Эту информацию «Комсомолке» подтвердили сестра погибшего и пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.
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