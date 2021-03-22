Утро в Ижевске: Как дворник-художник выиграл 3 миллиона, когда пройдет фестиваль “Гербер” и какой будет погода на этой неделе

Доброе утро, Ижевск! фото: архив "КП"

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 22 марта. За окном -5°С и солнечно.

Традиционно о самом интересном - одной строкой:

Детский сад на 220 детей откроют в апреле в Удмуртии

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Ижевчанин стал победителем шоу на 1-ом канале фото: скриншот видео

«Это, на самом деле, мой самый большой приз за всю мою жизнь. Спасибо. Я очень благодарен всем участникам за целеустремленность. Не теряйте доброту и чистоту души,» — сказал Семен Бухарин

«ВДНХ удмуртского мира»: национальный праздник «Гербер» пройдет в Удмуртии 26 июня

Удмуртский ВДНХ состоится летом фото:архив "КП"

В планах организаторов сделать большую поляну фестиваля с площадками, которые расскажут и покажут многообразие мира удмуртов и его историю от древних традиций до современных интернет-технологий.

Погода в Ижевске на следующую неделю

Весна идет: погода на неделю в Ижевске фото: архив "КП"

На следующей неделе преимущественно ожидается пасмурная погода с небольшими осадками.