Погоня со стрельбой, пострадавший ребенок и 4 столкнувшихся авто: обзор ДТП за неделю в Удмуртии

Аварии на дорогах Удмуртии за прошедшую неделю, Фото: 1 отдел УГИБДД, vk.com/chp_dtp_udmurtiya, Yana Anisimova, vk.com/seregovna27

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

ПОСТРАДАВШИЙ РЕБЕНОК

Ребенок не был зафиксирован в детском кресле Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

22 марта при столкновении двух автомобилей пострадала девочка в возрасте 2 лет. В одном из автомобилей находились 20-летняя девушка, молодой человек 26 лет и маленький ребенок - водитель поворачивала на перекрестке на красный свет. Травмы получили все пассажиры.

ПОГОНЯ СО СТРЕЛЬБОЙ

Мужчина не реагировал на просьбу сотрудников ДПС остановиться Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Происшествие случилось в поселке Кез в Удмуртии. Пьяный водитель не реагировал на просьбы сотрудников ДПС остановиться. В итоге началась погоня. Во время этого сотрудники не раз просили авто остановиться, но мужчина не реагировал. Было принято решение открыть стрельбу из табельного оружия. Машина остановилась, водителя задержали.

СБИТЫЙ ПЕШЕХОД

Мужчину доставили в больницу, Фото: freepik.com

В четверг, на ул. Майской сбили пешехода, мужчину 1960 года рождения. Мужчину доставили в больницу на обследование. По словам очевидцев, у него могла быть сломана рука.

ПРОВАЛИЛСЯ В ОТКРЫТЫЙ ЛЮК

Машина провалилась в открытый люк, Фото: Yana Anisimova, vk.com/seregovna27

Переднее колесо автомобиля «Лада» провалилось в канализационный колодец. Инцидент произошел на Заречном шоссе недалеко от дома №49.

СТОЛКНУЛИСЬ 4 АВТО

Авария произошла сегодня ночью, Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

Авария произошла в ночь с 27 на 28 марта. На перекрестке столкнулись 4 автомобиля. По предварительным данным, водитель одного из авто был пьян, без прав и ехал на красный свет. Пострадало трое: два мужчины госпитализированы, один получил травмы.