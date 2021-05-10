Один погибший и два несовершеннолетних пострадавших водителя: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Рассказываем, что произошло на дорогах за неделю Фото: pixabay.com

Два несовершеннолетних водителя пострадали в аварии, а также есть один погибший человек. «Комсомолка» по традиции составила обзор самых запомнившихся ДТП.

Несовершеннолетний без прав врезался в дерево

17-летний подросток не справился с управлением

ДТП произошло ранним утром 2 мая напротив дома №10 по ул. Электрозаводской в Сарапуле. Там 17-летний молодой человек, у которого, конечно, не было прав, при повороте не справился с управлением автомобиля «ВАЗ». Машина опрокинулась, а после врезалась в дерево.

16-летний подросток упал с мотоцикла

Незаконная езда подростка на мотоцикле довела его до больницы

Утром 2 мая 2021 года на 29 км трассы «Камбарка - Ершовка» Камбарского района Удмуртии 16-летний подросток упал с мотоцикла «ИЖ». Несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу. В результате аварии мотоцикл оказался в кювете, что видно на фото с места ДТП.

Водитель погиб в опрокинувшемся в кювет автомобиле

Не справился с управлением и съехал с дороги

Страшное ДТП произошло вечером 2 мая на 4 км трассы «с.Шаркан – д. Старое Ягино» Шарканского района Удмуртии. 28-летний водитель автомобиля «Honda» не справился с управлением и съехал с дороги. После этого автомобиль перевернулся.

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