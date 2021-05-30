Сгоревший заживо, два наезда на детей за 10 минут и погибшая пенсионерка: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Рассказываем о самых страшных ДТП, которые произошли в Удмуртии за последнюю неделю
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.
Погиб в кювете
В Удмуртии перевернулась машина
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
23 мая, примерно в 16:30 водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и съехал в кювет в д. Дулесово Сарапульского района. Выбраться из машины мужчине уже не удалось.
Два ребенка за 10 минут
ДТП произошли в разных местах Ижевска
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
21 мая сразу двух детей сбили в Ижевске. Между двумя происшествиями не прошло и 10 минут. Малыши остались живы, но получили травмы.
Рыбалка с алкоголем превратилась в трагедию
Мужчины употребляли алкоголь. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии
26 мая два брата-глазовчанина отправились на рыбалку. Ночью в машине произошло возгорание. Мужчина так и не смог выбраться из машины.
Скончалась пассажирка
Водитель скрылся с места происшествия, но его задержали
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
26 мая 47-летний пьяный водитель подвозил 72-летнюю женщину. Он не справился с управлением, и машина опрокинулась. Сам мужчина скрылся с места происшествия, а его пассажирка скончалась.
Легковой автомобиль и два грузовика
Женщина находилась за рулем легкового автомобиля
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Вечером, 28 мая, на участке федеральной трассы М7 в Можгинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. В аварии погибли мать и ее трехлетняя дочь.