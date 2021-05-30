Сгоревший заживо, два наезда на детей за 10 минут и погибшая пенсионерка: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Рассказываем о самых страшных ДТП, которые произошли в Удмуртии за последнюю неделю Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

Погиб в кювете

В Удмуртии перевернулась машина Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

23 мая, примерно в 16:30 водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и съехал в кювет в д. Дулесово Сарапульского района. Выбраться из машины мужчине уже не удалось.

Два ребенка за 10 минут

ДТП произошли в разных местах Ижевска Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

21 мая сразу двух детей сбили в Ижевске. Между двумя происшествиями не прошло и 10 минут. Малыши остались живы, но получили травмы.

Рыбалка с алкоголем превратилась в трагедию

Мужчины употребляли алкоголь. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

26 мая два брата-глазовчанина отправились на рыбалку. Ночью в машине произошло возгорание. Мужчина так и не смог выбраться из машины.

Скончалась пассажирка

Водитель скрылся с места происшествия, но его задержали Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

26 мая 47-летний пьяный водитель подвозил 72-летнюю женщину. Он не справился с управлением, и машина опрокинулась. Сам мужчина скрылся с места происшествия, а его пассажирка скончалась.

Легковой автомобиль и два грузовика

Женщина находилась за рулем легкового автомобиля Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером, 28 мая, на участке федеральной трассы М7 в Можгинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. В аварии погибли мать и ее трехлетняя дочь.