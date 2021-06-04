Утро в Ижевске: запрещающе-разрешающий купаться знак, продажа санатория и благоустройство леса у ТРК «Столица»

Надпись на знаке неправильно переведена Фото: Андрей Смирнов, www.facebook.com/crabtrip
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 4 июня. Пока вы собираетесь по своим делам, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня:
Духовную музыку исполнит хор в Ижевске на ступенях собора А. Невского
Жители Удмуртии заметили на берегу пруда знак, который одновременно запрещает и призывает купаться
Два однотипных ДТП с участием десятилетних мальчиков произошли в Ижевске 2 июня
Известный актер из Ижевска Сергей Гилев сфотографировался на пляже с Кристиной Асмус
Долгострой на ул. Петрова в Ижевске сдали спустя 8 лет
Далее с подробностями
Почему могли произойти взрывы в удмуртском Пугачево и как сейчас живет село
Как 10 лет назад в селе Пугачево прогремели взрывы
3 июня прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 FM) (12+) вспоминали, как 10 лет назад в селе Пугачево прогремели взрывы. Обсуждали вопросы, как село живет сейчас и что происходило в те моменты. Подробности
Санаторий «Голубой вагон» сошел с молотка в Ижевске за 58,6 млн рублей
Общая площадь трехэтажного здания - 3.23 тыс. кв. м Фото: Минимущества Удмуртии
Компания ООО «Геосервис» победила в аукционе по продаже санатория «Голубой вагон», расположенного в столице Удмуртии. «Геосервис» выкупит санаторий у нынешнего владельца (МУП «ИжГЭТ») за 58,6 млн рублей. Подробности
Лес у ТРК «Столица» не будут благоустраивать в этом году
Как пояснил глава Ижевска, проблема не в отсутствии финансирования Фото: Анастасия Захарова
Лес у ТРК «Столица» начали благоустраивать в прошлом году. Там планировали создать лыжные трассы и беговые маршруты. Хотели проложить асфальтированные дорожки для прогулок, а также установить детские и спортивные площадки. Однако строительство приостановили. Подробности