Утро в Ижевске: запрещающе-разрешающий купаться знак, продажа санатория и благоустройство леса у ТРК «Столица»

Надпись на знаке неправильно переведена Фото: Андрей Смирнов, www.facebook.com/crabtrip

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 4 июня. Пока вы собираетесь по своим делам, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня:

Духовную музыку исполнит хор в Ижевске на ступенях собора А. Невского

Жители Удмуртии заметили на берегу пруда знак, который одновременно запрещает и призывает купаться

Два однотипных ДТП с участием десятилетних мальчиков произошли в Ижевске 2 июня

Известный актер из Ижевска Сергей Гилев сфотографировался на пляже с Кристиной Асмус

Долгострой на ул. Петрова в Ижевске сдали спустя 8 лет

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Почему могли произойти взрывы в удмуртском Пугачево и как сейчас живет село

Как 10 лет назад в селе Пугачево прогремели взрывы

3 июня прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 FM) (12+) вспоминали, как 10 лет назад в селе Пугачево прогремели взрывы. Обсуждали вопросы, как село живет сейчас и что происходило в те моменты. Подробности

Санаторий «Голубой вагон» сошел с молотка в Ижевске за 58,6 млн рублей

Общая площадь трехэтажного здания - 3.23 тыс. кв. м Фото: Минимущества Удмуртии

Компания ООО «Геосервис» победила в аукционе по продаже санатория «Голубой вагон», расположенного в столице Удмуртии. «Геосервис» выкупит санаторий у нынешнего владельца (МУП «ИжГЭТ») за 58,6 млн рублей. Подробности

Лес у ТРК «Столица» не будут благоустраивать в этом году

Как пояснил глава Ижевска, проблема не в отсутствии финансирования Фото: Анастасия Захарова

Лес у ТРК «Столица» начали благоустраивать в прошлом году. Там планировали создать лыжные трассы и беговые маршруты. Хотели проложить асфальтированные дорожки для прогулок, а также установить детские и спортивные площадки. Однако строительство приостановили. Подробности