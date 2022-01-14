Последние новости Ижевска на утро 14 января: гибель пассажира рухнувшего вертолета, ожидание «омикрона» и нападение бродячих собак

Ледяная скульптура в Ижевске. Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 января, пятница. Ура! По прогнозам синоптиков, сегодня будет снежная погода и сильный ветер.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Нападение собак

Бездомные собаки. Архив КП

В Завьяловском районе Удмуртии проводится доследственная проверка появившейся в соцсетях информации о нескольких случаях нападения бродячих собак на детей.

Пассажир упавшего вертолета Ми-2 скончался

Вертолет рухнул недалеко от села Азино в Завьяловском районе Удмуртии. Фото: МЧС по УР

Врачам 1-й Республиканской клинической больницы не удалось спасти жизнь пассажира вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Завьяловском районе Удмуртии 27 декабря.

Политик под следствием

Фото: Сергей Грачев

Бывший зампредседателя думы Ижевска обвиняется в совершении двух преступлений.

Ожидание «омикрона»

Бывшие ковид-центры при необходимости могут быть вновь развернуты в течение 48 часов. Фото: Амир Закиров

В Минздраве Удмуртии заявили о готовности к возможному приходу в республику нового штамма коронавируса «омикрон».

Наша на «Модном приговоре»

Скриншот программы Модный приговор с YouTube

Уроженка Удмуртии, соорганизатор проекта по ремонту классов в сельских школах Арина Нуриахметова стала героиней шоу «Модный приговор» (6+) на Первом канале. Как это было, читайте в нашем материале.