Последние новости Ижевска на утро 14 января: гибель пассажира рухнувшего вертолета, ожидание «омикрона» и нападение бродячих собак

Ледяная скульптура в Ижевске. Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 января, пятница. Ура! По прогнозам синоптиков, сегодня будет снежная погода и сильный ветер.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Нападение собак
Бездомные собаки. Архив КП
В Завьяловском районе Удмуртии проводится доследственная проверка появившейся в соцсетях информации о нескольких случаях нападения бродячих собак на детей.
Пассажир упавшего вертолета Ми-2 скончался
Вертолет рухнул недалеко от села Азино в Завьяловском районе Удмуртии. Фото: МЧС по УР
Врачам 1-й Республиканской клинической больницы не удалось спасти жизнь пассажира вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Завьяловском районе Удмуртии 27 декабря.
Политик под следствием
Фото: Сергей Грачев
Бывший зампредседателя думы Ижевска обвиняется в совершении двух преступлений.
Ожидание «омикрона»
Бывшие ковид-центры при необходимости могут быть вновь развернуты в течение 48 часов. Фото: Амир Закиров
В Минздраве Удмуртии заявили о готовности к возможному приходу в республику нового штамма коронавируса «омикрон».
Наша на «Модном приговоре»
Скриншот программы Модный приговор с YouTube
Уроженка Удмуртии, соорганизатор проекта по ремонту классов в сельских школах Арина Нуриахметова стала героиней шоу «Модный приговор» (6+) на Первом канале. Как это было, читайте в нашем материале.