Последние новости Ижевска и России на утро 21 января 2022 года: появление штамма «омикрон» в Удмуртии и передача данных о «Спутнике V» в ВОЗ

Борьба с ковидом в Удмуртии продолжается
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня, 21 января, пятница, конец рабочей недели. В Ижевске по-прежнему облачно, возможен небольшой снег, температура воздуха до -8°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.
«ОМИКРОН» В УДМУРТИИ
Вчера, 20 января, в Удмуртии были подтверждены первые 15 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Больницы заявляют о готовности справляться с возрастающей нагрузкой.
В Удмуртию пришел новый штамм
Фото: Алена Селезнева
ДОСЬЕ ДЛЯ ВОЗ
Данные по вакцине «Спутник V» передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По препарату уже сформировано досье, в связи с этим в феврале ожидаются визиты представителей ВОЗ в Россию.
Данные об отечественной вакцине переданы в ВОЗ
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
ДО СВИДАНИЯ, ЕЛКА!
Новогоднюю красавицу на Центральной площади Ижевска уже начали демонтировать. Работы продлятся несколько дней.
Демонтаж елки начался
Фото: Алена Селезнева
ЛЕДЯНЫЕ АНГЕЛЫ
В Ижевске завершился 11-й ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов. Предлагаем вместе полюбоваться на волшебные работы скульпторов из Удмуртии и других регионов.
Ледяной ангел
Фото: Амир Закиров
ЭВАКУАЦИЯ В ТЦ
В одном из ТЦ Ижевска пришлось эвакуировать 65 человек. Причиной стало повреждение потолка. Обошлось без пострадавших.
Повреждение потолка в ТЦ. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии
МИНУС ОДИН СКВЕР
Березового сквера на улице Коммунаров больше нет. Деревья вырубили, территорию обнесли забором. Здесь планируется строительство здания суда.
Раньше здесь был сквер
Фото: Амир Закиров
НОВЫЙ ТРЦ
В Ижевске на территории Восточного рынка, там, где раньше располагались платки, началось строительство нового торгового центра.
Строительство нового торгового центра
Фото: Анастасия Захарова
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