Последние новости Ижевска и России на утро 21 января 2022 года: появление штамма «омикрон» в Удмуртии и передача данных о «Спутнике V» в ВОЗ

Борьба с ковидом в Удмуртии продолжается Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня, 21 января, пятница, конец рабочей недели. В Ижевске по-прежнему облачно, возможен небольшой снег, температура воздуха до -8°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.

«ОМИКРОН» В УДМУРТИИ

Вчера, 20 января, в Удмуртии были подтверждены первые 15 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Больницы заявляют о готовности справляться с возрастающей нагрузкой.

В Удмуртию пришел новый штамм Фото: Алена Селезнева

ДОСЬЕ ДЛЯ ВОЗ

Данные по вакцине «Спутник V» передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По препарату уже сформировано досье, в связи с этим в феврале ожидаются визиты представителей ВОЗ в Россию.

Данные об отечественной вакцине переданы в ВОЗ Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ДО СВИДАНИЯ, ЕЛКА!

Новогоднюю красавицу на Центральной площади Ижевска уже начали демонтировать. Работы продлятся несколько дней.

Демонтаж елки начался Фото: Алена Селезнева

ЛЕДЯНЫЕ АНГЕЛЫ

В Ижевске завершился 11-й ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов. Предлагаем вместе полюбоваться на волшебные работы скульпторов из Удмуртии и других регионов.

Ледяной ангел Фото: Амир Закиров

ЭВАКУАЦИЯ В ТЦ

В одном из ТЦ Ижевска пришлось эвакуировать 65 человек. Причиной стало повреждение потолка. Обошлось без пострадавших.

Повреждение потолка в ТЦ. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

МИНУС ОДИН СКВЕР

Березового сквера на улице Коммунаров больше нет. Деревья вырубили, территорию обнесли забором. Здесь планируется строительство здания суда.

Раньше здесь был сквер Фото: Амир Закиров

НОВЫЙ ТРЦ

В Ижевске на территории Восточного рынка, там, где раньше располагались платки, началось строительство нового торгового центра.

Строительство нового торгового центра Фото: Анастасия Захарова

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