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Общество21 января 2022 3:31

Последние новости Ижевска и России на утро 21 января 2022 года: появление штамма «омикрон» в Удмуртии и передача данных о «Спутнике V» в ВОЗ

«Комсомолка» собрала все самое интересное, что произошло в городе, республике и стране, пока вы спали
Екатерина АРДАШЕВА
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Борьба с ковидом в Удмуртии продолжается

Борьба с ковидом в Удмуртии продолжается

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня, 21 января, пятница, конец рабочей недели. В Ижевске по-прежнему облачно, возможен небольшой снег, температура воздуха до -8°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.

«ОМИКРОН» В УДМУРТИИ

Вчера, 20 января, в Удмуртии были подтверждены первые 15 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Больницы заявляют о готовности справляться с возрастающей нагрузкой.

В Удмуртию пришел новый штамм

В Удмуртию пришел новый штамм

Фото: Алена Селезнева

ДОСЬЕ ДЛЯ ВОЗ

Данные по вакцине «Спутник V» передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По препарату уже сформировано досье, в связи с этим в феврале ожидаются визиты представителей ВОЗ в Россию.

Данные об отечественной вакцине переданы в ВОЗ

Данные об отечественной вакцине переданы в ВОЗ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ДО СВИДАНИЯ, ЕЛКА!

Новогоднюю красавицу на Центральной площади Ижевска уже начали демонтировать. Работы продлятся несколько дней.

Демонтаж елки начался

Демонтаж елки начался

Фото: Алена Селезнева

ЛЕДЯНЫЕ АНГЕЛЫ

В Ижевске завершился 11-й ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов. Предлагаем вместе полюбоваться на волшебные работы скульпторов из Удмуртии и других регионов.

Ледяной ангел

Ледяной ангел

Фото: Амир Закиров

ЭВАКУАЦИЯ В ТЦ

В одном из ТЦ Ижевска пришлось эвакуировать 65 человек. Причиной стало повреждение потолка. Обошлось без пострадавших.

Повреждение потолка в ТЦ. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Повреждение потолка в ТЦ. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

МИНУС ОДИН СКВЕР

Березового сквера на улице Коммунаров больше нет. Деревья вырубили, территорию обнесли забором. Здесь планируется строительство здания суда.

Раньше здесь был сквер

Раньше здесь был сквер

Фото: Амир Закиров

НОВЫЙ ТРЦ

В Ижевске на территории Восточного рынка, там, где раньше располагались платки, началось строительство нового торгового центра.

Строительство нового торгового центра

Строительство нового торгового центра

Фото: Анастасия Захарова

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НОВОСТИДоброе утро, Ижевск!