Собрать АК-47 и попробовать полевую кашу: афиша на 23 февраля в Ижевске

23 февраля принято поздравлять всех мужчин, а также чтить память солдат, погибших в военных действиях – защитников Отечества Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 февраля отмечается День защитника Отечества. К этой дате мы подготовили программу мероприятий, чтобы вы могли интересно провести выходной.

ГАРАЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА (18+)

Что вас ждет: настоящая гаражная тусовка с группой «FM» (ЭфЭм), тематическая фотозона, велком-дринк, видеоигры на приставках Dendy (Денди) и Sega (Сега), интерактивное домино с напитками, множество конкурсов от ведущего и дискотека.

Когда и где: 22 февраля, в 21:00, в «Пинте» на Молодежной, 74

Бронь столов: (3412) 320-782 и на сайте «Пинты».

ПРАЗДНИК В ПАРКЕ ГОРЬКОГО (0+)

Что вас ждет: мастер-классы по стрельбе из лука и сборке автоматов, тематическая фотозона, бесплатная гречка с тушенкой, приготовленная на полевой кухне, выставка спецтехники, лазертаг, станция «Связист», веселые старты для малышей, интерактивы.

Когда и где: 23 февраля, с 14:00 до 16:00, Парк им. Горького.

Вход свободный.

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА ОТЦОВ» (0+)

Что вас ждет: стрельба из пневматической винтовки/пистолета; биологическая, химическая и радиационная защита; неполная сборка-разборка АК-47; метание; снаряжение и разряжение магазина АК; спортивный и интеллектуальный этапы и многое другое.

Когда и где: 23 февраля, в 11:00, в сквере Оружейника Драгунова.

Вход свободный.

В этот день к Монументам возлагают цветы Фото: Архив «КП» в Ижевске

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ, СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА (0+)

Что вас ждет:

– 09:00 возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы;

– 11:00 военно-спортивная эстафета «Отцы и дети», участников ждет полевая армейская кухня с горячим чаем и вкусной кашей, интересные испытания: сборка-разборка автомата, метание учебных гранат, поднятие гирь, переноска «раненого», переправа;

– 12:00 десять хоров выступят в рамках фестиваля солдатской песни «Когда поют отцы…».

Когда и где: 23 февраля, с 09:00, в сквере Победы.

Вход свободный.

КВЕСТ И ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ (0+)

Что вас ждет:

– 11:00 - 12:00 семейное занятие для самых маленьких «Защищая Родину» (стоимость: 200 рублей на двоих ребенок + взрослый);

– 14:00 - 15:00 квест «Тропа Героев», участников ждут задания: оказание первой помощи, расшифровка текста, викторина (200 рублей);

– 15:00 - 16:00 тематическая экскурсия «Сказочный мужчина», рассказ о мужских образах в сказках (взрослый билет - 100 рублей, студенты, школьники и пенсионеры - 80 рублей, дети до 7 лет и ветераны Великой Отечественной войны - бесплатно, но необходимо предъявить документы, подтверждающие ваш статус).

– 16:00 - 17:00 творческий мастер-класс «Открытка для папы» в смешанной технике (150 рублей).

Когда и где: 23 февраля, с 11:00, ул. Кирова, 128, Музе искусств.

Цена указана за каждый билет. Возможна оплата Пушкинской картой.

Кстати, всегда можно попариться в баньке! Мы подготовили полезную памятку с местами, где можно попариться (указаны адреса, цены и наличие бассейнов на 2022 год).

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