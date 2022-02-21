Погода на 23 февраля 2022 года в Ижевске: плюсовая температура и морось

А еще в Ижевске пройдет умеренный снег в эту среду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже в эту среду, 23 февраля, будут праздновать День защитника Отечества. «Комсомолка» сравнила прогноз погоды из разных источников на этот выходной, чтобы вы могли решить, хотите вы остаться дома или пойти на прогулку.

«В ночь на 23 февраля ожидается умеренный снег, мокрый снег. В дневные часы умеренные осадки сохранятся в виде мокрого снега и мороси», – сообщают в республиканском Гидрометцентре.

Также синоптики Удмуртского ЦГМС предупреждают, что атмосферное давление будет слегка пониженным – 740 мм рт.ст. О погоде на ближайшие дни рассказала начальник отдела гидрометобслуживания Куртеева Ирина в видео.

По данным «Яндекс.Погоды», днем 23 февраля, температура воздуха составит +1°С. Ночью градус опустится до нуля. Ветер сильный, южный, до 6 м/с. Весь день будет пасмурно и ожидается дождь вперемешку со снегом.

Сервис Gismeteo (Гисметео) обещает +2°С днем и + 1°С ночью. С неба будет накрапывать дождь и падать снег.

Кстати, мы подготовили афишу на 23 февраля, в которой вы узнаете, где пройти военно-спортивную эстафету, бесплатно попробовать полевую кашу и многое другое (а 22 февраля будет гаражная вечеринка).

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