Последние новости Ижевска на утро 15 июня: две аварии с мотоциклистами, перекрытие эспланады и новые спортивные клубы

В столкновении «Калины» и мотоцикла «Сузуки» пострадала годовалая девочка. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Доброе утро, Ижевск! Лето продолжает набирает обороты! Сегодня в столице Удмуртии будет ясно и жарко. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +27…+29 °С. Осадков не ожидается.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях к этому часу.

Две аварии с мотоциклистами

13 июня, в Ижевске произошли две дорожные аварии с участием мотоциклистов.

Около 22:00 напротив дома №165В по улице Союзной водитель автомобиля «Джили» – 53-летняя женщина столкнулась с мотоциклом «Хонда» под управлением 53-летнего мужчины.

Примерно в это же время напротив дома №108Б по улице Ленина 28-летний водитель автомобиля «Лада Калина», ранее лишенный водительских прав, столкнулся со встречным мотоциклом «Сузуки» под управлением 33-летнего мужчины.

Волонтеры из Удмуртии попытались забрать собак, которых пенсионер держал в поле

Собаки привязаны к креплениям на бетонных блоках. Фото: Дарья Прозорова

Совсем недавно в социальных сетях появились страшные публикации. Местные жители деревни Кашабеги Завьяловского района Удмуртии бьют тревогу. На одном из фермерских хозяйств были замечены привязанные в поле худые собаки. По словам неравнодушных, у животных пустые миски, нет укрытий и болезненный вид. Хозяина обвиняют в издевательствах над питомцами.

«Комсомолка» решила выяснить, действительно ли в Завьяловском районе происходят такие бесчинства над братьями меньшими.

Перекроют участок эспланады

В Ижевске стартует реконструкция второго участка эспланады Центральной площади. Фото: izh.ru

В Ижевске стартует реконструкция второго участка эспланады Центральной площади (от улицы Красной до улицы Горького). Как сообщает пресс-служба администрации города, на время ремонта участок закроют для пешеходов.

Новые спортивных клубы откроются в 2022 году

67 пенсионных физкультурных клубов откроются в Удмуртии до конца 2022 года. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, республиканская Федерация скандинавской ходьбы выиграла грант президента РФ на проект «Удмуртское долголетие».

Каждый клуб получит палки для скандинавской ходьбы, коврики для йоги и гимнастики и шахматы. Кроме того, 25 клубов получат столы для настольного тенниса.

Выбрали талисман 31-х летних сельских спортивных игр в Удмуртии

Талисманом XXXI Республиканских сельских спортивных игр в Удмуртии стал богатырь Завьял. Фото: Минспорт УР

В этом году символом 31-х Республиканских летних сельских спортивных игр стал богатырь Завьял – основатель села Завьялово.

Он принял новый современный, динамичный образ и снова появился на эмблеме летних сельских игр, как символ силы, воли и стремления к победе. Игры пройдут с 16 по 20 августа.

Двое мужчин погибли в пожарах в Удмуртии

В Удмуртии устанавливаются обстоятельства гибели гибели двух мужчин при пожарах, случившихся в разных районах республики. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

Глазовским и Увинским межрайонными следственными отделами проводятся доследственные проверки по фактам гибели мужчин 40 лет и 21 года при пожарах в Сюмсинском и Ярском районах республики. В обоих случаях предположительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

Глава Удмуртии назвал «непростой» ситуацию на автозаводе Ижевска

14 июня, глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе встречи с руководством автозавода «LADA Ижевск» назвал ситуацию на предприятии «непростой»

В начале марта автозавод в Ижевске приостановил сборку машин из-за нехватки электронных компонентов. Часть сотрудников перевели в режим простоя. Позднее «АвтоВАЗ» заявил о переносе летнего корпоративного отпуска на апрель.

Сейчас завод вынужденно простаивает из-за нехватки комплектующих. На данный момент на предприятии работают порядка 3 тысяч человек, часть сотрудников заняты на временных работах. Глава региона подчеркнул, что работники имеют право временно перевестись к другому работодателю, а после возобновления производства вернуться на автозавод.

На Крестовоздвиженском храме Ижевска установили новый крест

Крестовоздвиженский храм - это один из старейших храмов города. Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии

13 июня, на Крестовоздвиженском храме Ижевска на улице Коммунаров установили новый крест. Перед установкой митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин по традиции совершил чин освящения креста.

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