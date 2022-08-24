Автозавод «Лада Ижевск» с 29 августа вернется к пятидневной рабочей неделе

В ближайшие дни пройдет встреча с руководством «АвтоВАЗа», в ходе которой детально обсудят план действий на ближайший год Фото: Алена Селезнева

Автозавод «LADA Ижевск» с 29 августа вернется к 5-дневной рабочей неделе. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте», президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов подписал соответствующий указ.

«Он [Максим Соколов – прим. ред.] подписал указ, в соответствии с которым с 29 августа все сотрудники «АвтоВАЗа», в том числе и ижевской площадки, переходят на пятидневную рабочую неделю. Указ доведен до руководителей наших профсоюзов. В ближайшие дни встретимся с руководством LADA Ижевск, чтобы детально обсудить дорожную карту, план наших действий на ближайший год», – рассказал Бречалов.

Напомним, в начале марта автозавод в Ижевске приостановил сборку машин из-за нехватки электронных компонентов. Часть сотрудников перевели в режим простоя. Позднее завод перешел на на 4-дневную рабочую неделю.

В начале августа в ходе визита в Ижевск главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова было объявлено о переносе производства LADA Vesta из столицы Удмуртии в Тольятти. На ижевской площадке планируют запустить производство электромобиля LADA e-Largus.

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