День знаний-2022 в Ижевске: линейки первоклассников, поднятие флагов и традиционный запрет на продажу алкоголя

С началом нового учебного года, Ижевск! Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Наступило 1 сентября, и с самого утра к школам Ижевска начали стекаться празднично одетые ученики с яркими букетами. Многие из них идут в отремонтированные классы, а кое-кто – вообще в новую, только что отрытую школу.

В Удмуртии сегодня за парты сядут 197 205 ребят, в том числе более 21 тысяч первоклассников. А перед этим пройдут торжественные линейки.

Кстати, в этом году все школы страны начинают новый учебный с поднятия государственного флага.

Погода сегодня, в целом благоприятная для праздника – уже не жарко, хотя солнышко светит ярко. Поэтому после первого дня в школе многие ребята с учителями и родителями отправятся гулять. В Ижевске сегодня пройдет обширная культурная программа – развлечение можно подобрать на любой вкус. Это и мастер-классы, и викторины, и большая дискотека в парке Кирова.

Кстати, напоминаем взрослым, что 1 сентября в Удмуртии запрещена продажа алкоголя.

Подробнее о том, как проходит День знаний в Ижевске, «Комсомолка» рассказывает в своем фото- и видео-репортаже. Вы тоже можете оказаться в статье «Комсомолки»! Присылайте нам снимки с ваших линеек в сообщения группы «ВКонтакте».

Как в Ижевске отметили 1 сентября

31 августа мы выяснили, какие букеты выбирают жители Ижевска на День знаний.

Такой «бабушкин» букет можно было купить за 400 рублей. Фото: Дана Солнцева

С раннего утра у школ выстроились линейки.

Хагги Вагги и другие персонажи популярной компьютерной игры пришли на торжественную линейку в школу №57 Фото: Архив «КП» в Ижевске

Линейка в Лингвистическом лицее № 22. Фото: Дана Солнцева

Линейка в школе №62. Фото: Юлия Кудрявцева

Линейка в лицее №44. Фото: Евгения Рябкова

Линейка в лицее №44. Фото: Евгения Рябкова

Школа на ул. Берша приняла своих первых учеников. Фото: Анастасия Захарова

Новая школа на ул. Берша торжественно приняла новых учеников. Фото: Анастасия Захарова

Отличного учебного года в новой школе на ул. Берша! Фото: Анастасия Захарова

Мы сходили в новую школу на ул. Берша в Ижевске и заглянули внутрь нее. Жаль, что в наше время не было таких спортзалов, кабинетов и раздевалок!

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