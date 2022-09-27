Глава СКР Бастрыкин посетил школу №88 Ижевска, где при стрельбе погибли 17 человек

Фото: пресс-служба СКР

27 сентября место трагедии в школе №88 Ижевска посетил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин лично осмотрел место трагедии, в том числе здание школы и прилегающую территорию,

«В ходе осмотра места происшествия председатель СК России дал следователям и криминалистам конкретные поручения по сбору и фиксации необходимых доказательств и назначении экспертных исследований», - говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев открыл огонь в стенах школы №88, в которой ранее учился. Первой жертвой стрелка стал охранник. По последним официальным данным, погибли 17 человек, 11 из которых - дети. Ранено более 20 человек.

СК возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

В республике объявлен трехдневный траур.

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