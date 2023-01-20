Последние новости Ижевска на утро 20 января: суд над адвокатом Талантовым и гибель малышки под автогрейдером

Ижевск
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 декабря, пятница. По прогнозам синоптиков, сегодня будет хорошая погода: -9 градусов и без снега.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Фото: 1-й отедл УГИБДД МВД по Удмуртии
18 января в селе Большая Уча Можгинского района водитель грейдера не заметил пешеходов и при движении задним ходом наехал на них. Малышка погибла на месте, ее мама получила травмы и доставлена в больницу. Рассказываем, как это произошло.
Фото: архив КП
В Завьяловском районном суде Удмуртии началось рассмотрение уголовного дела адвоката Дмитрия Талантова. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России и в разжигании ненависти и вражды.
Только после вмешательства прокуратуры власти Ижевска обязали обеспечить отвод сточных вод с дороги рядом со школой №17.
Благоустройство в «Тишино» планируют закончить в 2023 году
Фото: Амир Закиров
В 2023 году в Ижевске продолжится благоустройство парков «Березовая роща» и «Тишино». Рассказываем про то, что там появится.
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