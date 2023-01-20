Последние новости Ижевска на утро 20 января: суд над адвокатом Талантовым и гибель малышки под автогрейдером

Ижевск Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 декабря, пятница. По прогнозам синоптиков, сегодня будет хорошая погода: -9 градусов и без снега.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Сбитая насмерть

Фото: 1-й отедл УГИБДД МВД по Удмуртии

18 января в селе Большая Уча Можгинского района водитель грейдера не заметил пешеходов и при движении задним ходом наехал на них. Малышка погибла на месте, ее мама получила травмы и доставлена в больницу. Рассказываем, как это произошло.

Суд над Талантовым

Фото: архив КП

В Завьяловском районном суде Удмуртии началось рассмотрение уголовного дела адвоката Дмитрия Талантова. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России и в разжигании ненависти и вражды.

Отвод вод у школы по суду

Только после вмешательства прокуратуры власти Ижевска обязали обеспечить отвод сточных вод с дороги рядом со школой №17.

Благоустройство парков

Благоустройство в «Тишино» планируют закончить в 2023 году Фото: Амир Закиров

В 2023 году в Ижевске продолжится благоустройство парков «Березовая роща» и «Тишино». Рассказываем про то, что там появится.

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