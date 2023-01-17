Последние новости на утро 17 января: новый главврач в поликлинике Удмуртии и злоупотреблявший полномочиями начальник подразделения МЧС

Главные новости города и республики на утро вторника Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня вторник, 17 января. В Ижевске переменная облачность, гололедица и до -11°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.

Новый главврач в поликлинике №10

В одной из медицинских учреждений Ижевска сменился главный врач. На пост встала Наталья Волкова. До этого она на протяжении 8 лет была заместителем главврача. Пока что с момента назначения на должность прошло меньше месяца, но 23-летний стаж работы говорит об успешном продолжении профессионального пути.

Наталья Николаевна Волкова. Фото: Эльвира Пинчук ВКонтакте

Дело в отношении начальника подразделения МЧС

Злоупотреблять должностными полномочиями много не получится, за это можно получить уголовное наказание. Так, 36-летнего начальника подразделения МЧС республики подозревают в вышеуказанном нарушении. В его отношении возбуждено дело.

Столичная медицинская техника в Удмуртии

Жители республики теперь смогут пройти обследование печени с помощью портативной системы диагностики. До этого техника была доступна только в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: Эльвира Пинчук в телеграме

Без тепла и света

В Можге еще с прошлой недели жители страдают от холодов в домах. Причина – авария в котельной. 13 января власти города указали продолжать восстановительные работы, однако на следующий день прибавилась еще одна проблема – жители остались без света.

Индустриальный район с новой главой

Николай Туркеев занял пост главы администрации Индустриального района города. До него был Юрий Безмельницын, которого перевели на должность заместителя. Изменения произошли 16 января.

Николай Туркеев Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

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