Последние новости Ижевска на утро 24 октября 2022 года: четверо погибших на Украине, робот-пожарный и битва за 10 тонн арбузов

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро 24 октября Фото: Амир Закиров

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня понедельник, 24 октября. В Ижевске до +4 °C и дожди. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события выходных.

Битва за арбузы

23 октября в парке Горького состоялся праздник, который закончился весьма неоднозначно. Людям бесплатно раздали 10 тонн арбузов.

Но так как желающих оказалось слишком много, горожане устроили за них настоящую битву.

Четверо погибших

23 октября в Удмуртии простились с четверыми бойцами, которые погибли в ходе специальной операции на Украине при исполнении воинского долга. Двое военнослужащих посмертно были представлены к государственным наградам.

Робот-пожарный

Возле Учебно-тренировочного центра МЧС в Воткинске не так давно появилась необычная скульптура: робот-пожарный. Создал арт-объект Илья Бердышев, старший инструктор по вождению пожарной машины.

На создание робота автор потратил несколько месяцев Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Подорожало дизельное топливо

С 11 по 17 октября Удмуртстат отметила подорожание в регионе дизельного топлива. Его стоимость составила 54,11 руб. за литр Это больше предыдущего показателя на 11 копеек.

Звезда танцев

10-летний ижевчанин Арсений Шибанов выступил в новом выпуске проекта «Новые Танцы-2» на телеканале ТНТ. Хореограф Евгения Стерхова рассказала о своем талантливом ученике.

Арсений ворвался в мир танцев в 5 лет. Фото: телеканал ТНТ

Чем болеют в Удмуртии

Третье место в статистике заболеваемости по Удмуртии занимают болезни желудочно-кишечного тракта. Ежегодно в регионе выявляют около 10 тысяч новых случаев. Так, в 2022 году патологию ЖКТ выявили у 1 925 человек. Более чем в 200 случаях – это язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

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