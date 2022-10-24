Последние новости Ижевска на утро 24 октября 2022 года: четверо погибших на Украине, робот-пожарный и битва за 10 тонн арбузов

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро 24 октября
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня понедельник, 24 октября. В Ижевске до +4 °C и дожди. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события выходных.
23 октября в парке Горького состоялся праздник, который закончился весьма неоднозначно. Людям бесплатно раздали 10 тонн арбузов.
Но так как желающих оказалось слишком много, горожане устроили за них настоящую битву.
23 октября в Удмуртии простились с четверыми бойцами, которые погибли в ходе специальной операции на Украине при исполнении воинского долга. Двое военнослужащих посмертно были представлены к государственным наградам.
Возле Учебно-тренировочного центра МЧС в Воткинске не так давно появилась необычная скульптура: робот-пожарный. Создал арт-объект Илья Бердышев, старший инструктор по вождению пожарной машины.
На создание робота автор потратил несколько месяцев
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
С 11 по 17 октября Удмуртстат отметила подорожание в регионе дизельного топлива. Его стоимость составила 54,11 руб. за литр Это больше предыдущего показателя на 11 копеек.
10-летний ижевчанин Арсений Шибанов выступил в новом выпуске проекта «Новые Танцы-2» на телеканале ТНТ. Хореограф Евгения Стерхова рассказала о своем талантливом ученике.
Арсений ворвался в мир танцев в 5 лет. Фото: телеканал ТНТ
Третье место в статистике заболеваемости по Удмуртии занимают болезни желудочно-кишечного тракта. Ежегодно в регионе выявляют около 10 тысяч новых случаев. Так, в 2022 году патологию ЖКТ выявили у 1 925 человек. Более чем в 200 случаях – это язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
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