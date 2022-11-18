Последние новости Ижевска на утро 18 ноября: покупка KFC, погибшие на Украине и заливка катков

Фото: архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 ноября, пятница. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода, будет идти снег.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
KFC ожидает ребрендинг
Фото: Амир Закиров
Ижевский бизнесмен, директор ГК «Фуд-сервис» и ООО «Смарт сервис ЛТД» Константин Котов сообщил, что сделку по приобретению сети ресторанов быстрого питания KFC планируют завершить до конца этого года.
В парке Кирова огородили место под каток. Фото: Оксана Мымрина
Ура! В Ижевске начали заливать первые ледовые катки.
Фото: архив КП
Ищете подработку, чтобы накопить на подарки к новогодним праздникам? Или просто хотите найти место для постоянной работы, где можно начать строить свою карьеру, при этом не имея профессионального опыта? «Комсомолка» подготовила подборку вакансий без опыта работы.
17 ноября в Глазовском районе похоронили гвардии старшего прапорщика Ивана Емельянова, а в Ижевске – гвардии ефрейтора Евгения Чуреева.
Владимир Костин. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Спустя месяц работы Владимир Костин покинул пост первого замруководителя администрации главы Удмуртии. Чиновник принял решение продолжить карьеру в качестве заместителя руководителя центрального аппарата партии ЛДПР.
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