Последние новости Ижевска на утро 18 ноября: покупка KFC, погибшие на Украине и заливка катков

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 ноября, пятница. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода, будет идти снег.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Покупка KFC

KFC ожидает ребрендинг Фото: Амир Закиров

Ижевский бизнесмен, директор ГК «Фуд-сервис» и ООО «Смарт сервис ЛТД» Константин Котов сообщил, что сделку по приобретению сети ресторанов быстрого питания KFC планируют завершить до конца этого года.

Заливка катков

В парке Кирова огородили место под каток. Фото: Оксана Мымрина

Ура! В Ижевске начали заливать первые ледовые катки.

Работа без опыта

Фото: архив КП

Ищете подработку, чтобы накопить на подарки к новогодним праздникам? Или просто хотите найти место для постоянной работы, где можно начать строить свою карьеру, при этом не имея профессионального опыта? «Комсомолка» подготовила подборку вакансий без опыта работы.

Погибшие в СВО

17 ноября в Глазовском районе похоронили гвардии старшего прапорщика Ивана Емельянова, а в Ижевске – гвардии ефрейтора Евгения Чуреева.

Проработал только месяц

Владимир Костин. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Спустя месяц работы Владимир Костин покинул пост первого замруководителя администрации главы Удмуртии. Чиновник принял решение продолжить карьеру в качестве заместителя руководителя центрального аппарата партии ЛДПР.

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