Последние новости Ижевска на утро 7 марта: отремонтированный туалет в театре, трэшовые поздравления и сбитый подросток

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 марта, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня днем местами пройдет снег, ожидается -1…-3°С.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Туалет отремонтировали!

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске отремонтировали туалет в Центре современной драматургии и режиссуры (ЦСДР), о котором писала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Эвакуация из-за пожара

Фото: МЧС Удмуртии

Рано утром 6 марта в 9-этажном доме на улице Сабурова в Ижевске произошел пожар. Спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе двух детей.

Площадки для выгула собак

В 2023 году в Ижевске появятся сразу две новые площадки для выгула собак.

Сбитый подросток

На улице 10 лет октября в Ижевске водитель «Фольксвагена» сбил подростка, который прогуливался по дороге.

Уж лучше мимоза

Ох уж эти поздравления на 8 Марта!

Каждое Восьмое марта в компаниях мужчины пытаются удивить своих коллег-женщин. Празднично украшают шариками пролеты лестниц в офисах, катают по городу в лимузинах, нанимают фотографов и организуют вечеринки. Но бывают и другие поздравления – грустные, трэшовые и эпичные. О них и расскажем дальше.

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