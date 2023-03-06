Туалет в театре Ижевска, о котором писала Ксения Собчак, отремонтировали

Театр находится в здании Генеральского дома Фото: Мария Бакланова

В Ижевске отремонтировали туалет в Центре современной драматургии и режиссуры (ЦСДР), о котором писала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Напомним, театр находится в здании Генеральского дома. При этом зрители ходили в туалет, который находился в ужасном состоянии. ЦСДР открыл сбор средств на ремонт санузла.

Туалет делится на мужской и женский Фото: Мария Бакланова

Благодаря предпринимателям появились стройматериалы, двери, дозаторы и другие вещи Фото: Мария Бакланова

Так выглядел туалет до преображения. Фото: ЦСДР

«В основном скидывались те, кто ходили к нам на спектакли. Все отправляли разные суммы: школьники по 50 рублей, кто-то 10 тысяч отправил. Четыре бизнеса помогли купить двери и стройматериалы, смонтировать потолки и свет, подарили сушилки и урны. У нас была бригада, которая четыре года назад помогала делать ремонт в основном помещении. Но на этот раз наняли профессионалов», – рассказал «Комсомолке» режиссер театра Павел Зорин.

Главная мечта театра – ремонт самого Генеральского дома. Ранее администрация Ижевска сообщала, что появился потенциальный инвестор. «Комсомолка» отправил в муниципалитет запрос, чтобы узнать, зайдет ли он на площадку.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

15 человек эвакуировали при пожаре в доме на улице Сабурова в Ижевске

С 72 участков частного сектора Первомайского и Ленинского районов Ижевска вывезут снег

5 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Удмуртию