В Первомайском и Индустриальном районах Ижевска появятся площадки для выгула собак

Первые площадки для выгула собак в городе появились на ул. Союзной и на Заречном шоссе Фото: Архив КП

В 2023 году в Ижевске появятся сразу две новые площадки для выгула собак. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации города.

В Первомайском районе для этих целей огородят участок в 50-метрах к северу от дома по ул. 40 лет Победы, 153. По периметру площадки установят 2-х метровый забор. Также здесь снаряды, а именно: бум, горку и барьеры высотой 0,5 и 1 м. Кроме того на площадке установят урну, мусоросборный контейнер, уличный ящик для хранения инвентаря, информационный стенд и освещение.

В Индустриальном районе города выгуливать собак разрешат в Березовой роще. Здесь также установят ограждение, свет, оборудование для дрессировки и урну.

Напомним, первые площадки для выгула собак в Ижевске установили на ул. Союзной и на Заречном шоссе.

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