Последние новости Ижевска на утро 29 декабря: просидевшая 1,5 часа в очереди вице-премьер и переименование 3 остановок

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро четверга
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня четверг, 29 декабря. В Ижевске небольшой снег, гололедица и до -10°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.
В ходе проверки работы больниц вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук столкнулась с 1,5-часовой очередью в ГКБ №6. Она познакомилась с одной из пациенток и вместе с ней прошла путь от регистратуры до терапевта. Ждать пришлось довольно долго. Правила приема Эльвира Пинчук назвала неочевидными и запутанными.
Пациентка хотела попасть к терапевту. Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук
В Ижевске переименовали три остановки общественного транспорта. Это трамвайная остановка «Улица Халтурина, санаторий «Строитель» – теперь она получила название «Улица Халтурина, реабилитационный центр «Адели» и автобусная остановка «ЭК ЭНКО» – переименована в «Завод ЭнергоТехСервис». Также новое название получила остановка «Улица Красноармейская» – «Национальная библиотека Удмуртии».
В Ижевске переименовали три остановки
Фото: Амир Закиров
Вечером 27 декабря ижевчане отметили странное задымление на улицах города. По словам синоптиков, причиной стала температурная инверсия, помешавшая перемешиваться слоям воздуха. В результате выхлопные газы и дым из печных труб собрались в приземном слое воздуха. Явление не продлилось долго.
Задымление на Воткинском шоссе в Ижевске. Фото: очевидцы
В рамках Всероссийской акции #МыВместе жители Удмуртии собрали и отправили в зону СВО 126 коробок новогодних подарков. 28 декабря машина повезла их военнослужащим из Удмуртии.
Подарки собирали в рамках акции #МыВместе
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Супруги из Воткинского района Удмуртии научились делать новогодние светящиеся фигуры из проволоки не хуже фабричных. Идея родилась после переезда в частный дом.
Сияющая красота. Фото: @id493366304
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