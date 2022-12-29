Последние новости Ижевска на утро 29 декабря: просидевшая 1,5 часа в очереди вице-премьер и переименование 3 остановок

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро четверга Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня четверг, 29 декабря. В Ижевске небольшой снег, гололедица и до -10°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Очередь на 1,5 часа

В ходе проверки работы больниц вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук столкнулась с 1,5-часовой очередью в ГКБ №6. Она познакомилась с одной из пациенток и вместе с ней прошла путь от регистратуры до терапевта. Ждать пришлось довольно долго. Правила приема Эльвира Пинчук назвала неочевидными и запутанными.

Пациентка хотела попасть к терапевту. Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук

Три новых названия

В Ижевске переименовали три остановки общественного транспорта. Это трамвайная остановка «Улица Халтурина, санаторий «Строитель» – теперь она получила название «Улица Халтурина, реабилитационный центр «Адели» и автобусная остановка «ЭК ЭНКО» – переименована в «Завод ЭнергоТехСервис». Также новое название получила остановка «Улица Красноармейская» – «Национальная библиотека Удмуртии».

В Ижевске переименовали три остановки Фото: Амир Закиров

Откуда появился дым

Вечером 27 декабря ижевчане отметили странное задымление на улицах города. По словам синоптиков, причиной стала температурная инверсия, помешавшая перемешиваться слоям воздуха. В результате выхлопные газы и дым из печных труб собрались в приземном слое воздуха. Явление не продлилось долго.

Задымление на Воткинском шоссе в Ижевске. Фото: очевидцы

126 коробок подарков

В рамках Всероссийской акции #МыВместе жители Удмуртии собрали и отправили в зону СВО 126 коробок новогодних подарков. 28 декабря машина повезла их военнослужащим из Удмуртии.

Подарки собирали в рамках акции #МыВместе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Украсили двор

Супруги из Воткинского района Удмуртии научились делать новогодние светящиеся фигуры из проволоки не хуже фабричных. Идея родилась после переезда в частный дом.

Сияющая красота. Фото: @id493366304

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