126 коробок с новогодними подарками отправили военнослужащим из Удмуртии

Подарки военнослужащим собирали со всей Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

28 декабря военнослужащим из Удмуртии отправили подарки, которые жители республики собрали для них в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, всего набралось 126 коробок.

Подарки собирали в рамках акции #МыВместе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Хочется поблагодарить всех жителей Удмуртии – новогодняя акция заинтересовала многих. Посылки собирались на базе торговых центров городов, что-то приносили в местные администрации и ресурсный центр поддержки добровольчества в Ижевске. Подключились также некоммерческие организации, представители предприятий. Самое главное, чтобы военнослужащие почувствовали поддержку из дома, у них появится новогоднее настроение», – сказал замруководителя Агентства по молодежной политике Удмуртии Максим Файзулин.

Бойцам отправили сладости, теплые вещи, а также письма и открытки с добрыми словами и пожеланиями.

Внутри писем добрые пожелания и поздравления с Новым годом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Бойцам отправили еду и теплые вещи Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Напоминаем, что акцию объявили 22 декабря. Сбор подарков для военнослужащих стартовал уже на следующий день сразу в нескольких городах республики. Помимо этого в рамках акции прошла открытая студия радио «Адам» (104,5 12+), при которой находился пункт приема. В тот день ижевчане оставили сразу 50 коробок подарков для защитников. Тогда эфир посетила Анна Широких и рассказала о сообществе «Шьем для наших», которое изготавливает спальные мешки, толстовки и балаклавы для бойцов СВО. Также о том, как бойцам оказывают адресную помощь сообщила руководитель благотворительного фонда «Добрые сердца» Галина Максимова.

Коробки с подарками бойцам планируют доставить 31 декабря.

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