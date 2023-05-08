Сохранилось не все: в каком состоянии находятся памятники героям войны

Памятник Евгению Кунгурцеву находится в отличном состоянии
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске немало скульптур, которые посвящены одной из самых трагичных страниц истории – Великой Отечественной войне. В преддверии Дня Победы «Комсомолка» проверила, в каком состоянии находятся памятники героям и событиям огненных лет в столице Удмуртии.
Главное место 9 мая – сквер Победы. Здесь находятся несколько памятников: мемориал «Вечный огонь», бюст дважды Героя Советского Союза Евгения Кунгурцева, стела «Ижевск – город трудовой доблести».
Начнем с Вечного огня. Издали кажется, что выглядит он отлично, но это если не подходить чересчур близко. С небольшого расстояния взору открываются разрушенные плиты.
Плитка отвалилась
Фото: Мария Бакланова
Часть плиток разъехалась
Фото: Мария Бакланова
Где-то покрытие раскололось
Фото: Мария Бакланова
А вот памятник Евгению Кунгурцеву находится в отличном состоянии.
В хорошем состоянии находится и стела «Ижевск – город трудовой доблести», которую открыли только в конце прошлого года.
Стела отлично пережила зиму
Фото: Мария Бакланова
Барельефы тоже хорошо сохранились
Фото: Мария Бакланова
Кстати, совсем рядом со сквером Победы находится еще один памятник, который многие не замечают. Он посвящен воинам-депутатам Верховного Совета УАССР и находится рядом с Госсоветом. Его состояние оставляет желать лучшего.
Так выглядит памятник воинам-депутатам Верховного Совета УАССР
Фото: Мария Бакланова
У основания разбилась плита
Фото: Мария Бакланова
В прошлом году жители города жаловались на ужасное состояние мемориала на Северном кладбище. На лице одного из воинов появилась трещина. В этот раз во время нашего приезда все уже выглядело отлично.
Памятник на Северном кладбище, кадр 2022 года
Фото: Амир Закиров
Памятник починили, кадр сделан в мае 2023 года. Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Нагорное кладбище тоже оказалось в хорошем состоянии. А ведь еще в 2020 году на его состояние жаловался в прокуратуру житель Петербурга. Но в прошлом году на мемориале сделали ремонт, и теперь все выглядит достойно.
Мемориал на Нагорном кладбище Ижевска в отличном состоянии. Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске несколько памятников посвящено медицинским работникам, которые участвовали в войне.
Один из них находится на ул. Халтурина. Он посвящен медикам Удмуртии, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Его состояние привело нас в ужас разбитой плиткой.
Состояние памятника на ул. Халтурина оставляет желать лучшего.
Фото: Мария Бакланова
Местами плитки просто нет
Фото: Мария Бакланова
Сам памятник медикам Удмуртии, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
Фото: Мария Бакланова
Еще одно место, посвященное подвигу медработников, – на ул. Ворошилова. Оно находится в хорошем состоянии.
Памятник медицинским работникам – участникам Великой Отечественной войны на ул. Ворошилова в Ижевске
Фото: Мария Бакланова
Еще один барельеф находится на стене ИГМА. Он посвящен преподавателям-врачам и выпускникам мединститута. Конечно, здесь немного облупился гипс, но, в общем и целом, впечатления это не портит. А еще мы заметили здесь свежие цветы.
Памятник находится в хорошем состоянии
Фото: Мария Бакланова
Немного облупился гипс. Но приятно видеть, что кто-то приносит к памятнику цветы
Фото: Мария Бакланова
Доска с именами тоже в хорошем состоянии
Фото: Мария Бакланова
Ижевск неспроста получил статус Города трудовой доблести. На предприятиях столицы Удмуртии жители ковали победу и обеспечивали фронт оружием, снарядами, лыжами, военным обмундированием и многим другим. И представителям разных профессий – оружейникам, металлургам – тоже посвящены скульптуры.
Памятник ветерану-металлургу расположился в сквере Металлургов. Он представляет из себя скамейку, на которой сидит мужчина с медалями. А рядом – любопытный ребенок. Скульптура находится в хорошем состоянии и вызывает неподдельное умиление.
Памятник ветерану-металлургу в сквере Металлургов.
Фото: Мария Бакланова
Почтить представителей этой профессии можно и у Долгого моста, рядом с «Ижсталью». Там даже есть Вечный огонь. И находится он, кстати, в лучшем, чем в центре Ижевска, состоянии.
Памятник воинам-металлургам, павшим в Великой Отечественной войне.
Фото: Мария Бакланова
Памятник сохранился в хорошем состоянии
Фото: Мария Бакланова
Таблички с именами героев
Фото: Мария Бакланова
Есть в Ижевске и скульптура, посвященная всем героям трудового фронта. Появилась в 2019 году в сквере Калашникова. Время еще не успело на ней сказаться.
Памятник героям трудового фронта в сквере Калашникова.
Фото: Мария Бакланова
В городе есть и другие места, посвященные войне.
Например, у школы № 53 стоит памятник Татьяне Барамзиной. Памятник красивый… был бы, если бы не облупилась краска.
На памятнике Татьяне Барамзиной облупилась краска.
Фото: Мария Бакланова
Обелиск «Карающий меч» знаком каждому ижевчанину, который бывал в парке Кирова. Его состояние тоже разочаровывает: плитка местами облупилась, потрескалась или отвалилась.
Обелиск «Карающий меч»
Фото: Мария Бакланова
Плитка разошлась
Фото: Мария Бакланова
А где-то поработали вандалы
Фото: Мария Бакланова
Памятник в честь бойцов 174-го отдельного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии. В народе – просто «пушка на Ленина». Находится за кинотеатром «Дружба». В общем и целом выглядит неплохо, хотя и не помешало бы обновить бордюры.
Памятник в честь бойцов 174-го отдельного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии
Фото: Мария Бакланова
На памятник собирали средства комсомольцы Первомайского района
Фото: Мария Бакланова
Развалился бордюр
Фото: Мария Бакланова
Памятник в честь 30-летия Победы расположился по ул. Пушкинской, 150. Сама скульптура выглядит неплохо, а вот постамент и площадка вокруг нее сильно пострадали.
Памятник 30-летия Победы в Ижевске
Фото: Мария Бакланова
Плитка у постамента разошлась
Фото: Мария Бакланова
Около ИжГЭТ есть еще одна интересная скульптура. Она посвящена участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий. На первый взгляд кажется, что она в отличном состоянии, но потом мы заметили, что в одном месте обломилась плитка. Ее фрагмент лежал прямо на памятнике.
Памятник участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий
Фото: Мария Бакланова
Работа вандалов?
Фото: Мария Бакланова
Плитка валяется рядом
Фото: Мария Бакланова
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
День Победы в Ижевске: подробная программа мероприятий на площадках города
Пожарные из Удмуртии отправились в Курганскую область для помощи в тушении природных пожаров
Балет «Танец Жизни – Симфония Победы» покажут 9 мая на Центральной площади Ижевска