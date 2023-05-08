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Общество8 мая 2023 12:30

Сохранилось не все: в каком состоянии находятся памятники героям войны

Памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны в Ижевске, требуют ремонта
Анастасия Захарова
Памятник Евгению Кунгурцеву находится в отличном состоянии

Памятник Евгению Кунгурцеву находится в отличном состоянии

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске немало скульптур, которые посвящены одной из самых трагичных страниц истории – Великой Отечественной войне. В преддверии Дня Победы «Комсомолка» проверила, в каком состоянии находятся памятники героям и событиям огненных лет в столице Удмуртии.

Сквер Победы

Главное место 9 мая – сквер Победы. Здесь находятся несколько памятников: мемориал «Вечный огонь», бюст дважды Героя Советского Союза Евгения Кунгурцева, стела «Ижевск – город трудовой доблести».

Начнем с Вечного огня. Издали кажется, что выглядит он отлично, но это если не подходить чересчур близко. С небольшого расстояния взору открываются разрушенные плиты.

Плитка отвалилась

Плитка отвалилась

Фото: Мария Бакланова

Часть плиток разъехалась

Часть плиток разъехалась

Фото: Мария Бакланова

Где-то покрытие раскололось

Где-то покрытие раскололось

Фото: Мария Бакланова

А вот памятник Евгению Кунгурцеву находится в отличном состоянии.

В хорошем состоянии находится и стела «Ижевск – город трудовой доблести», которую открыли только в конце прошлого года.

Стела отлично пережила зиму

Стела отлично пережила зиму

Фото: Мария Бакланова

Барельефы тоже хорошо сохранились

Барельефы тоже хорошо сохранились

Фото: Мария Бакланова

Кстати, совсем рядом со сквером Победы находится еще один памятник, который многие не замечают. Он посвящен воинам-депутатам Верховного Совета УАССР и находится рядом с Госсоветом. Его состояние оставляет желать лучшего.

Так выглядит памятник воинам-депутатам Верховного Совета УАССР

Так выглядит памятник воинам-депутатам Верховного Совета УАССР

Фото: Мария Бакланова

У основания разбилась плита

У основания разбилась плита

Фото: Мария Бакланова

Нагорное и Северное кладбища

В прошлом году жители города жаловались на ужасное состояние мемориала на Северном кладбище. На лице одного из воинов появилась трещина. В этот раз во время нашего приезда все уже выглядело отлично.

Памятник на Северном кладбище, кадр 2022 года

Памятник на Северном кладбище, кадр 2022 года

Фото: Амир Закиров

Памятник починили, кадр сделан в мае 2023 года. Фото: Мария Бакланова

Памятник починили, кадр сделан в мае 2023 года. Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Нагорное кладбище тоже оказалось в хорошем состоянии. А ведь еще в 2020 году на его состояние жаловался в прокуратуру житель Петербурга. Но в прошлом году на мемориале сделали ремонт, и теперь все выглядит достойно.

Мемориал на Нагорном кладбище Ижевска в отличном состоянии. Фото: Мария Бакланова

Мемориал на Нагорном кладбище Ижевска в отличном состоянии. Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Памятники медикам

В Ижевске несколько памятников посвящено медицинским работникам, которые участвовали в войне.

Один из них находится на ул. Халтурина. Он посвящен медикам Удмуртии, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Его состояние привело нас в ужас разбитой плиткой.

Состояние памятника на ул. Халтурина оставляет желать лучшего.

Состояние памятника на ул. Халтурина оставляет желать лучшего.

Фото: Мария Бакланова

Местами плитки просто нет

Местами плитки просто нет

Фото: Мария Бакланова

Сам памятник медикам Удмуртии, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны

Сам памятник медикам Удмуртии, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны

Фото: Мария Бакланова

Еще одно место, посвященное подвигу медработников, – на ул. Ворошилова. Оно находится в хорошем состоянии.

Памятник медицинским работникам – участникам Великой Отечественной войны на ул. Ворошилова в Ижевске

Памятник медицинским работникам – участникам Великой Отечественной войны на ул. Ворошилова в Ижевске

Фото: Мария Бакланова

Еще один барельеф находится на стене ИГМА. Он посвящен преподавателям-врачам и выпускникам мединститута. Конечно, здесь немного облупился гипс, но, в общем и целом, впечатления это не портит. А еще мы заметили здесь свежие цветы.

Памятник находится в хорошем состоянии

Памятник находится в хорошем состоянии

Фото: Мария Бакланова

Немного облупился гипс. Но приятно видеть, что кто-то приносит к памятнику цветы

Немного облупился гипс. Но приятно видеть, что кто-то приносит к памятнику цветы

Фото: Мария Бакланова

Доска с именами тоже в хорошем состоянии

Доска с именами тоже в хорошем состоянии

Фото: Мария Бакланова

Памятники рабочим

Ижевск неспроста получил статус Города трудовой доблести. На предприятиях столицы Удмуртии жители ковали победу и обеспечивали фронт оружием, снарядами, лыжами, военным обмундированием и многим другим. И представителям разных профессий – оружейникам, металлургам – тоже посвящены скульптуры.

Памятник ветерану-металлургу расположился в сквере Металлургов. Он представляет из себя скамейку, на которой сидит мужчина с медалями. А рядом – любопытный ребенок. Скульптура находится в хорошем состоянии и вызывает неподдельное умиление.

Памятник ветерану-металлургу в сквере Металлургов.

Памятник ветерану-металлургу в сквере Металлургов.

Фото: Мария Бакланова

Почтить представителей этой профессии можно и у Долгого моста, рядом с «Ижсталью». Там даже есть Вечный огонь. И находится он, кстати, в лучшем, чем в центре Ижевска, состоянии.

Памятник воинам-металлургам, павшим в Великой Отечественной войне.

Памятник воинам-металлургам, павшим в Великой Отечественной войне.

Фото: Мария Бакланова

Памятник сохранился в хорошем состоянии

Памятник сохранился в хорошем состоянии

Фото: Мария Бакланова

Таблички с именами героев

Таблички с именами героев

Фото: Мария Бакланова

Есть в Ижевске и скульптура, посвященная всем героям трудового фронта. Появилась в 2019 году в сквере Калашникова. Время еще не успело на ней сказаться.

Памятник героям трудового фронта в сквере Калашникова.

Памятник героям трудового фронта в сквере Калашникова.

Фото: Мария Бакланова

Другие монументы

В городе есть и другие места, посвященные войне.

Например, у школы № 53 стоит памятник Татьяне Барамзиной. Памятник красивый… был бы, если бы не облупилась краска.

На памятнике Татьяне Барамзиной облупилась краска.

На памятнике Татьяне Барамзиной облупилась краска.

Фото: Мария Бакланова

Обелиск «Карающий меч» знаком каждому ижевчанину, который бывал в парке Кирова. Его состояние тоже разочаровывает: плитка местами облупилась, потрескалась или отвалилась.

Обелиск «Карающий меч»

Обелиск «Карающий меч»

Фото: Мария Бакланова

Плитка разошлась

Плитка разошлась

Фото: Мария Бакланова

А где-то поработали вандалы

А где-то поработали вандалы

Фото: Мария Бакланова

Памятник в честь бойцов 174-го отдельного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии. В народе – просто «пушка на Ленина». Находится за кинотеатром «Дружба». В общем и целом выглядит неплохо, хотя и не помешало бы обновить бордюры.

Памятник в честь бойцов 174-го отдельного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии

Памятник в честь бойцов 174-го отдельного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии

Фото: Мария Бакланова

На памятник собирали средства комсомольцы Первомайского района

На памятник собирали средства комсомольцы Первомайского района

Фото: Мария Бакланова

Развалился бордюр

Развалился бордюр

Фото: Мария Бакланова

Памятник в честь 30-летия Победы расположился по ул. Пушкинской, 150. Сама скульптура выглядит неплохо, а вот постамент и площадка вокруг нее сильно пострадали.

Памятник 30-летия Победы в Ижевске

Памятник 30-летия Победы в Ижевске

Фото: Мария Бакланова

Плитка у постамента разошлась

Плитка у постамента разошлась

Фото: Мария Бакланова

Около ИжГЭТ есть еще одна интересная скульптура. Она посвящена участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий. На первый взгляд кажется, что она в отличном состоянии, но потом мы заметили, что в одном месте обломилась плитка. Ее фрагмент лежал прямо на памятнике.

Памятник участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий

Памятник участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий

Фото: Мария Бакланова

Работа вандалов?

Работа вандалов?

Фото: Мария Бакланова

Плитка валяется рядом

Плитка валяется рядом

Фото: Мария Бакланова

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