Сохранилось не все: в каком состоянии находятся памятники героям войны

Памятник Евгению Кунгурцеву находится в отличном состоянии Фото: Мария Бакланова

В Ижевске немало скульптур, которые посвящены одной из самых трагичных страниц истории – Великой Отечественной войне. В преддверии Дня Победы «Комсомолка» проверила, в каком состоянии находятся памятники героям и событиям огненных лет в столице Удмуртии.

Сквер Победы

Главное место 9 мая – сквер Победы. Здесь находятся несколько памятников: мемориал «Вечный огонь», бюст дважды Героя Советского Союза Евгения Кунгурцева, стела «Ижевск – город трудовой доблести».

Начнем с Вечного огня. Издали кажется, что выглядит он отлично, но это если не подходить чересчур близко. С небольшого расстояния взору открываются разрушенные плиты.

Плитка отвалилась Фото: Мария Бакланова

Часть плиток разъехалась Фото: Мария Бакланова

Где-то покрытие раскололось Фото: Мария Бакланова

А вот памятник Евгению Кунгурцеву находится в отличном состоянии.

В хорошем состоянии находится и стела «Ижевск – город трудовой доблести», которую открыли только в конце прошлого года.

Стела отлично пережила зиму Фото: Мария Бакланова

Барельефы тоже хорошо сохранились Фото: Мария Бакланова

Кстати, совсем рядом со сквером Победы находится еще один памятник, который многие не замечают. Он посвящен воинам-депутатам Верховного Совета УАССР и находится рядом с Госсоветом. Его состояние оставляет желать лучшего.

Так выглядит памятник воинам-депутатам Верховного Совета УАССР Фото: Мария Бакланова

У основания разбилась плита Фото: Мария Бакланова

Нагорное и Северное кладбища

В прошлом году жители города жаловались на ужасное состояние мемориала на Северном кладбище. На лице одного из воинов появилась трещина. В этот раз во время нашего приезда все уже выглядело отлично.

Памятник на Северном кладбище, кадр 2022 года Фото: Амир Закиров

Памятник починили, кадр сделан в мае 2023 года. Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова

Нагорное кладбище тоже оказалось в хорошем состоянии. А ведь еще в 2020 году на его состояние жаловался в прокуратуру житель Петербурга. Но в прошлом году на мемориале сделали ремонт, и теперь все выглядит достойно.

Мемориал на Нагорном кладбище Ижевска в отличном состоянии. Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова

Памятники медикам

В Ижевске несколько памятников посвящено медицинским работникам, которые участвовали в войне.

Один из них находится на ул. Халтурина. Он посвящен медикам Удмуртии, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Его состояние привело нас в ужас разбитой плиткой.

Состояние памятника на ул. Халтурина оставляет желать лучшего. Фото: Мария Бакланова

Местами плитки просто нет Фото: Мария Бакланова

Сам памятник медикам Удмуртии, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны Фото: Мария Бакланова

Еще одно место, посвященное подвигу медработников, – на ул. Ворошилова. Оно находится в хорошем состоянии.

Памятник медицинским работникам – участникам Великой Отечественной войны на ул. Ворошилова в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Еще один барельеф находится на стене ИГМА. Он посвящен преподавателям-врачам и выпускникам мединститута. Конечно, здесь немного облупился гипс, но, в общем и целом, впечатления это не портит. А еще мы заметили здесь свежие цветы.

Памятник находится в хорошем состоянии Фото: Мария Бакланова

Немного облупился гипс. Но приятно видеть, что кто-то приносит к памятнику цветы Фото: Мария Бакланова

Доска с именами тоже в хорошем состоянии Фото: Мария Бакланова

Памятники рабочим

Ижевск неспроста получил статус Города трудовой доблести. На предприятиях столицы Удмуртии жители ковали победу и обеспечивали фронт оружием, снарядами, лыжами, военным обмундированием и многим другим. И представителям разных профессий – оружейникам, металлургам – тоже посвящены скульптуры.

Памятник ветерану-металлургу расположился в сквере Металлургов. Он представляет из себя скамейку, на которой сидит мужчина с медалями. А рядом – любопытный ребенок. Скульптура находится в хорошем состоянии и вызывает неподдельное умиление.

Памятник ветерану-металлургу в сквере Металлургов. Фото: Мария Бакланова

Почтить представителей этой профессии можно и у Долгого моста, рядом с «Ижсталью». Там даже есть Вечный огонь. И находится он, кстати, в лучшем, чем в центре Ижевска, состоянии.

Памятник воинам-металлургам, павшим в Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бакланова

Памятник сохранился в хорошем состоянии Фото: Мария Бакланова

Таблички с именами героев Фото: Мария Бакланова

Есть в Ижевске и скульптура, посвященная всем героям трудового фронта. Появилась в 2019 году в сквере Калашникова. Время еще не успело на ней сказаться.

Памятник героям трудового фронта в сквере Калашникова. Фото: Мария Бакланова

Другие монументы

В городе есть и другие места, посвященные войне.

Например, у школы № 53 стоит памятник Татьяне Барамзиной. Памятник красивый… был бы, если бы не облупилась краска.

На памятнике Татьяне Барамзиной облупилась краска. Фото: Мария Бакланова

Обелиск «Карающий меч» знаком каждому ижевчанину, который бывал в парке Кирова. Его состояние тоже разочаровывает: плитка местами облупилась, потрескалась или отвалилась.

Обелиск «Карающий меч» Фото: Мария Бакланова

Плитка разошлась Фото: Мария Бакланова

А где-то поработали вандалы Фото: Мария Бакланова

Памятник в честь бойцов 174-го отдельного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии. В народе – просто «пушка на Ленина». Находится за кинотеатром «Дружба». В общем и целом выглядит неплохо, хотя и не помешало бы обновить бордюры.

Памятник в честь бойцов 174-го отдельного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии Фото: Мария Бакланова

На памятник собирали средства комсомольцы Первомайского района Фото: Мария Бакланова

Развалился бордюр Фото: Мария Бакланова

Памятник в честь 30-летия Победы расположился по ул. Пушкинской, 150. Сама скульптура выглядит неплохо, а вот постамент и площадка вокруг нее сильно пострадали.

Памятник 30-летия Победы в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Плитка у постамента разошлась Фото: Мария Бакланова

Около ИжГЭТ есть еще одна интересная скульптура. Она посвящена участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий. На первый взгляд кажется, что она в отличном состоянии, но потом мы заметили, что в одном месте обломилась плитка. Ее фрагмент лежал прямо на памятнике.

Памятник участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий Фото: Мария Бакланова

Работа вандалов? Фото: Мария Бакланова

Плитка валяется рядом Фото: Мария Бакланова

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