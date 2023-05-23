Гонки, баян и рок: третий выпуск о хобби политиков Удмуртии

Чем увлекаются политики Удмуртии?

Давненько мы вас не баловали историями о том, чем увлекаются политики Удмуртии. Сегодня расскажем о хобби начальника одного из управлений администрации Ижевска Евгения Бунтова, министра культуры Владимира Соловьева и председателя городской Думы Фарита Губаева.

Рок-бунтарь

Евгений Бунтов. Фото: vk.com

Евгений Бунтов в 14 лет создал группу IDioTeQue («Идиотека») и до сих пор верен своему увлечению. Знающие его люди говорят, что начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска виртуозно играет на гитаре, пишет стихи и поет песни. И называют его рок-бунтарем 2000-х.

А вот и рок-бунтарь 2000-х! Фото: vk.com

«Песни и стихи Евгения нельзя загнать в рамки стиля и охарактеризовать одним словом. Это очень эмоционально, лично и жизненно», – так характеризуют выступления Евгения горожане.

У Евгения Бунтова своя группа. Фото: Линарис Хузин

Баянист

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. Фото: vk.com

Хобби у министра культуры республики Владимира Соловьева соответствующее. Он отдыхает и заряжается энергией, играя на баяне. Говорят, что у него на работе даже есть этот чудесный инструмент – нет-нет да и берет он его в руки.

Владимир соловьев очень любит играть на баяне. Фото: vk.com

Кстати, министр культуры окончил театрально-режиссерское отделение Пермского института культуры. А в школьные годы увлеченно пел на сцене и играл в составе духового оркестра.

Автогонщик

Председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев. Фото: vk.com

Фарит Губаев в свободное от работы в Гордуме время участвует в автогонках и по совместительству является руководителем Ассоциации развития технических видов спорта республики.

Прошедшей зимой он за рулем своего багги принял участие в этапе кубка России по трековым автогонкам класса А-1600 и межрегиональных соревнованиях в классе «ЛАДА».

За рулем личного багги Губаева многократный чемпион СССР по ралли и трековым гонкам Владимир Гольцов. Фото: vk.com

«В молодости приходил сюда [на ижевский ипподром] болеть за любимых гонщиков, а теперь сам оказался в числе организаторов и спортсменов. Выступал за рулем ижевской «Орбиты» в классе Д-2 Классика. Первый блин моего участия в трековых гонках вышел не комом. Во всех шести заездах финишировал, что уже неплохо для новичка. По итогам соревнований занял 13-е место среди 16 гонщиков», – написал Фарит Губаев у себя на страничке ВКонтакте и признался, что мечтает поучаствовать в гонке «Дакар».

Оказывается, Фарит Губаев – страстный автогонщик. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, на «Комсомолке» уже вышли два материала на эту тему:

- Резинки, фото и барабаны: чем увлекаются известные люди республики в свободное от работы время

- Рыба, гиря и байк: продолжаем рассказ о хобби удмуртских политиков.

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