Главные новости Ижевска на утро 17 мая: отключение горячей воды и взыскание одного млн рублей с больницы за травмы пациентки

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 17 мая. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Отключение горячей воды

Горячую воду отключат в микрорайонах у ипподрома, кардиологии и Старого аэропорта в Ижевске. Практически на 2 недели без ГВС останутся жители более чем 170 домов.

В городе продолжаются гидравлические испытания теплосетей Фото: Мария Бакланова

«Кубинка наполовинку» на ТВ

Зажигательная «кубинка наполовинку» (16+) Инита из Ижевска стала участницей шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице». Она и ее супруг Сергей провели церемонию с концептом «На седьмом небе от счастья» и потратили всего 150 тысяч рублей. Рассказываем, как это было.

Фото: Инита Бельтюкова

Увеличение госдолга

За месяц госдолг Удмуртии увеличился на 2 млрд рублей – власти взяли еще один бюджетный кредит. Теперь общая сумма долга региона составляет 74,05 млрд рублей.

93% от объема госдолга составляют бюджетные кредиты Фото: Ульяна Колмогорова

Смертельное ДТП

Две легковушки столкнулись на трассе в Удмуртии. В результате ДТП пострадали три человека, один из них погиб. По предварительным данным, один из водителей уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Фото: @psch37

Миллионная компенсация

Более 1 млн рублей взыскали с больницы в Ижевске за полученные пациенткой травмы. Сотрудники больницы оставили женщину без присмотра, а она в это время выпала из окна третьего этажа.

Иск о взыскании денег с больницы подали родственники потерпевшей Фото: Мария Бакланова

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