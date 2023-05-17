Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 мая 2023 3:30

Главные новости Ижевска на утро 17 мая: отключение горячей воды и взыскание одного млн рублей с больницы за травмы пациентки

«Комсомолка» рассказывает самые актуальные новости республики
Софья Кель
Традиционный обзор новостей

Традиционный обзор новостей

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 17 мая. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Отключение горячей воды

Горячую воду отключат в микрорайонах у ипподрома, кардиологии и Старого аэропорта в Ижевске. Практически на 2 недели без ГВС останутся жители более чем 170 домов.

В городе продолжаются гидравлические испытания теплосетей

В городе продолжаются гидравлические испытания теплосетей

Фото: Мария Бакланова

«Кубинка наполовинку» на ТВ

Зажигательная «кубинка наполовинку» (16+) Инита из Ижевска стала участницей шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице». Она и ее супруг Сергей провели церемонию с концептом «На седьмом небе от счастья» и потратили всего 150 тысяч рублей. Рассказываем, как это было.

Фото: Инита Бельтюкова

Фото: Инита Бельтюкова

Увеличение госдолга

За месяц госдолг Удмуртии увеличился на 2 млрд рублей – власти взяли еще один бюджетный кредит. Теперь общая сумма долга региона составляет 74,05 млрд рублей.

93% от объема госдолга составляют бюджетные кредиты

93% от объема госдолга составляют бюджетные кредиты

Фото: Ульяна Колмогорова

Смертельное ДТП

Две легковушки столкнулись на трассе в Удмуртии. В результате ДТП пострадали три человека, один из них погиб. По предварительным данным, один из водителей уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Фото: @psch37

Фото: @psch37

Миллионная компенсация

Более 1 млн рублей взыскали с больницы в Ижевске за полученные пациенткой травмы. Сотрудники больницы оставили женщину без присмотра, а она в это время выпала из окна третьего этажа.

Иск о взыскании денег с больницы подали родственники потерпевшей

Иск о взыскании денег с больницы подали родственники потерпевшей

Фото: Мария Бакланова

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!