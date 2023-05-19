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Общество19 мая 2023 2:40

Главные новости Ижевска на утро 19 мая: кража дорогих икон, последние платежки с большими цифрами и работа для подростков

«Комсомолка» расскажет о важных событиях прошедших суток
Инга Коган
Бульвар Гоголя в Ижевске

Бульвар Гоголя в Ижевске

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 мая, пятница. По прогнозам синоптиков, нас ждет хорошая погода: до + 21°С.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Прогноз погоды на лето

Каким будет это лето в Ижевске?

Каким будет это лето в Ижевске?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто-то говорит, что это лето станет аномально жарким. Но так ли это? Выяснили, что ждать от природы жителям Удмуртии совсем скоро?

Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца

Фото: palomnikofficial.ru

Фото: palomnikofficial.ru

В Удмуртию привезут ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца. Это произойдет уже 25 мая.

Последняя в этом сезоне платежка за отопление

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Осенью 2022 года Ижевск перешел на оплату отопления «по факту». Выдыхаем – в июне ижевчанам начислят последнюю в этом сезоне плату за отопление.

Кража дорогих икон

Фото: МВД по Удмуртии

Фото: МВД по Удмуртии

У 32-летнего жителя села Сюмси украли три старинные иконы на100 тысяч рублей. А все случилось из-за выпивки.

Работа для подростков

Фото: архив КП

Фото: архив КП

«Комсомолка» выяснила, кто поможет и где можно в Ижевске заработать несовершеннолетним во время каникул.

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!