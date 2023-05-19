Главные новости Ижевска на утро 19 мая: кража дорогих икон, последние платежки с большими цифрами и работа для подростков

Бульвар Гоголя в Ижевске
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 мая, пятница. По прогнозам синоптиков, нас ждет хорошая погода: до + 21°С.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Каким будет это лето в Ижевске?
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кто-то говорит, что это лето станет аномально жарким. Но так ли это? Выяснили, что ждать от природы жителям Удмуртии совсем скоро?
Фото: palomnikofficial.ru
В Удмуртию привезут ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца. Это произойдет уже 25 мая.
Фото: Мария Бакланова
Осенью 2022 года Ижевск перешел на оплату отопления «по факту». Выдыхаем – в июне ижевчанам начислят последнюю в этом сезоне плату за отопление.
Фото: МВД по Удмуртии
У 32-летнего жителя села Сюмси украли три старинные иконы на100 тысяч рублей. А все случилось из-за выпивки.
Фото: архив КП
«Комсомолка» выяснила, кто поможет и где можно в Ижевске заработать несовершеннолетним во время каникул.
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