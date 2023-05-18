В июне жителям Ижевска придет последняя в этом сезоне платежка за отопление

Суммы в платежках будут разные Фото: Мария Бакланова

Осенью 2022 года Ижевск перешел на оплату отопления «по факту». Суммы в платежках приходят ровно за то количество тепла, которое мы потребили. Ну что ж, пришла пора выдохнуть. Как сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии, в июне ижевчанам начислят последнюю в этом сезоне плату за отопление.

В июне придут начисления за май, и суммы в платежках будут разные. Больше всех повезло жителям многоэтажек, где стоят общедомовые приборы учета, а управляющая компания оперативно отключила подачу тепла еще в последние дни апреля – сразу после выхода постановления. В этом случае начислений за тепло уже не будет.

Если счетчики есть, но отопление отключили в первых числах мая, то в квитанциях будет сумма за потребленное количество ресурса, но уже значительно меньше, чем в за апрель.

А вот собственникам домов, где общедомовых приборов учета нет, начисления придут в полном объеме, так как по нормативу теплоснабжение оплачивается в течение 8 месяцев - с октября по май включительно. Зато следующие начисления придут уже в ноябре.

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