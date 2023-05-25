Чаек и крачек внесли в перечень охотничьих ресурсов Удмуртии

Закон приняли по результатам голосования – «за» 45 депутатов и один против Фото: Диля Ахмадишина

В перечень охотничьих ресурсов Удмуртии внесены чайки и крачки. Такое решение приняли депутаты Госсовета республики на седьмой сессии парламента.

Речь идет о пяти видах обитающих в регионе чаек, двух видах пролетных чаек, а также четырех видах крачек. Исключениями стали редкие и занесенные в Красные книги России и Удмуртии чайки. Власти уверены, что это поможет урегулировать численность птиц и количество очагов болезней в случае установления карантина. Напомним, 5 мая в Удмуртии выявили вирус высокопатогенного птичьего гриппа. На данный момент в регионе зарегистрировали 4 очага заражения в колониях чаек – Ижевске, Глазове, Кезу и в Красногорском районе. Однако специалисты считают, что очагов может быть больше.

Закон приняли по результатам голосования – «за» 45 депутатов и один против. Данное решение не принесет дополнительных расходов из бюджета региона.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Число преступлений сексуального характера в отношении детей в Удмуртии выросло на 11%

Благоустройство парка «Березовая Роща» в Ижевске планируют закончить концу октября

Корь в Удмуртии: где можно заразиться и могут ли изолировать